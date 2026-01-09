Omitir para ir al contenido principal
Novedades en el caso del joven de 20 años asesinado en Mendoza en 2014

Caso García Campoy, se reabrió la causa y se detectaron irregularidades

La justicia confirmó que celular del joven mendocino fue manipulado tras su muerte. Hay dos gendarmes investigados.

Adriana Meyer
Por Adriana Meyer
Familiares y amigos del joven reclamaron justicia en las calles de Mendoza. (FOTO GENTILEZA )

Jucio Lesa Humanidad San Juan

En la causa por el secuestro y los tormentos aplicados al odontólogo Abraham Cruz Videla

Apelarán las absoluciones de dos represores en San Juan

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*
Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

The President of the National Assembly of Venezuela Jorge Rodriguez speaks before the start of the National Assembly session in Caracas on January 8, 2026. Rodriguez announced the imminent release of a significant number of Venezuelans and foreign nationals "in order to contribute to and collaborate in the effort that we must all make to achieve coexistence". (Photo by Federico PARRA / AFP)

Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica

Excarcelar para “consolidar la paz”

Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

Semáforo amarillo para el Ozempic

Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar

Por Pablo Esteban
Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria

Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno

El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba

Exilio y camino

Por Jorge Alemán
WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio
Aranceles, cupos, industria automotriz y retenciones

¿En qué afecta a Argentina el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?

Por Vardan Bleyan

Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país

El BCRA pagó un tramo del swap

Inti

Lo que está en juego

Desmantelamiento del INTI: una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

Lo comunicó Scott Bessent

Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Reconocimiento a la lucha contra la violencia de género

Harán un documental de Gisèle Pelicot

El Ministerio de Transporte bonaerense actuó de oficio

Eugenia Rolón, inhabilitada: no podrá tramitar la licencia de conducir tras chocar alcoholizada

"Les dije que se vayan"

Un hombre frenó a dos turistas que intentaron prender fuego en un área natural protegida de El Chaltén

Senegal

Los rivales de ambos se conocerán mañana

Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones

marino hinestroza

El delantero colombiano arregló su incororación al club

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers

MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami

Thiago Almada

Sin protagonismo en el Atlético de Madrid

Thiago Almada, en el radar del Palmeiras