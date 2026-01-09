Omitir para ir al contenido principal
Qué pasará con los trabajadores de Lamb Weston

Cien empleos en riesgo por el cierra de una la fábrica de papas fritas en Munro

Como el año pasado, la baja en el consumo jaquea la productividad de las empresas. El miércoles, una audiencia clave.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Lamb Weston
Lamb Weston Lamb Weston analiza cerrar su planta en Vicente López. (Redes Sociales)

