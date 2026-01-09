📰El clásico en modo amistoso

Omitir para ir al contenido principal
Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
The President of the National Assembly of Venezuela Jorge Rodriguez speaks before the start of the National Assembly session in Caracas on January 8, 2026. Rodriguez announced the imminent release of a significant number of Venezuelans and foreign nationals "in order to contribute to and collaborate in the effort that we must all make to achieve coexistence". (Photo by Federico PARRA / AFP)

Gesto del gobierno para promover la convivencia pacífica

Excarcelar para “consolidar la paz”

Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria

Casi la mitad de las marchas de 2025 fueron reprimidas por el Gobierno

El discurso tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Córdoba

Exilio y camino

Por Jorge Alemán
Asesinato Gonzalez por policia

Está acusado por homicidio agravado

Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano

Por Irina Hauser

El Gobierno se defiende y dice que mandará otra reforma al Congreso

La justicia empieza a analizar los cuestionamientos contra el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia

Lo comunicó Scott Bessent

Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares

A la espera del dato nacional del INDEC

La inflación de CABA en diciembre fue de 2,7% y acumuló 31,8% en 2025

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 9 de enero de 2026

Se firmaría el lunes en Asunción

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

"Les dije que se vayan"

Un hombre frenó a dos turistas que intentaron prender fuego en un área natural protegida de El Chaltén

Reabren la Ruta Nacional 40 entre Epuyén y El Hoyo

Continúan las tareas de combate del fuego en los bosques de la Patagonia

¿Llueve el fin de semana?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero

Entrenamiento Independiente

Para el primer amistoso de este sábado ante Alianza Lima

Independiente: Quinteros define el equipo titular en Uruguay

Alcaraz Sinner

El español y el italiano se cruzan en una exhibición en Seul

Alcaraz-Sinner, el clásico moderno en modo amistoso

Maher Carrizo

El crack de Vélez, cerca de Núñez

River aceleró fuerte por Maher Carrizo

Diálogo con Manuel Orero, integrante del seleccionado argentino de canotaje,

“Hoy mi desafío es en equipo, quiero ser una pieza importante en el K4″

Por Florencia Castro