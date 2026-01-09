Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El Indio y la república oligárquica

Mauro Paradiso
Por Mauro Paradiso
El malón, de Mauricio Rugendas El malón, obra del pintor alemán Mauricio Rugendas (Imagen Web)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Exclusivo para

Nahuel Sotelo

Nadie ocupa la Secretaría de Culto

Una vacante que muestra la fría relación del gobierno con la Iglesia Católica

Por Washington Uranga
Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli
Anthony Albanese

Antisemitismo

Australia: el primer ministro formó una comisión real de investigación de la masacre en Bondi Beach

fábrica de envases Sealed Air

La devaluación de Caputo sigue sumando caídos

Otros 65 trabajadores despedidos en un fábrica de envases en Quilmes

Por Andres Miquel

El País

Milei con Gobernadores en casa rosada, octubre 2025

La oposición advierte sobre las inconsistencias de un proyecto que profundizará la asfixia financiera de las provincias

Reforma inviable, el impacto en las provincias

Por Paula Marussich

Los salarios universitarios

Los más bajos desde el retorno de la democracia

Asesinato Gonzalez por policia

Está acusado por homicidio agravado

Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano

Por Irina Hauser

En conferencia de prensa

Trabajadores del Garrahan denunciarán el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo

Economía

Hilado SA

La firma Hilados despidió a 70 trabajadores

Cierra otra fábrica textil

Lamb Weston

Lamb Weston cerró una planta y echó a más de 100 empleados

Otra fábrica que queda en el camino

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli

El ciclo contractivo industrial impacta sobre el empleo de calidad.

La industria nacional profundizó su derrape

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón

Hantavirus mortal en Mar del Plata

Eugenia Rolon

Lo confirmó el Director de Tránsito de la Costa

La influencer de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, conducía sin licencia

Son 41 los vuelos afectados

Este viernes, el Aeropuerto de Ezeiza cerrará por casi cuatro horas

Tensión en la Costanera Sur

Amenaza de desalojo a familias del Barrio Rodrigo Bueno

Por Santiago Brunetto

Deportes

LONDON (United Kingdom), 08/01/2026.- Gabriel Jesus (C) of Arsenal in action against Alexis Mac Allister (R) of Liverpool during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium

Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el 0-1 durante del partido de la Supercopa de España que van a disputar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

El equipo de Xavi jugará la final este domingo ante Barcelona

Supercopa de España: Atlético luchó, pero no pudo con Real Madrid

FOTO CAPTURA VIDEO F1 formula uno auto audi

Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos

Una nueva era de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo sergio costantino

Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión

El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club