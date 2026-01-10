Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Los estrenos cinematográficos para 2026
Films “premiables”, secuelas y franquicias
El calendario estará dominado por exponentes alineados detrás de la explotación sistemática de universos ya conocidos. Algunos de los títulos que circularán por la cartelera.
Por
Ezequiel Boetti
10 de enero de 2026 - 3:15
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Foto 1: “La odisea”, con dirección de Christopher Nolan, se estrenará el 16 de julio. Foto 2: Desde el 26 de febrero podrá verse la brasileña “El agente secreto”. Foto 3: “Exterminio: El templo de huesos”, nueva entrega de la saga.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Cine
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza
“Podría haber perdido el brazo, o muerto”
El presidente de EE.UU. da los primeros pasos para repartir el oro negro venezolano
Trump se reunió con las grandes petroleras
Exclusivo para
Los trabajadores del Garrahan denuncian otra embestida del Gobierno
No se salva ni el jardín maternal
El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento
La inflación se burla del ajuste
"Salud, trabajo, educación"
Milagro Sala, diez años presa por corrupción judicial y política
Por
Sandra Russo
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur
Argentina, último vagón del acuerdo con Europa
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Unión por la Patria pretende declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica
Ponerle un freno al negacionismo climático
Por
Paula Marussich
Los trabajadores del Garrahan denuncian otra embestida del Gobierno
No se salva ni el jardín maternal
El Gobierno decidió expulsar a los 45 niños que asisten al espacio
Los trabajadores del Garrahan denuncian el cierre del jardín maternal del hospital
Nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria
La represión recrudeció durante el segundo año de gobierno de Milei
Por
Luciana Bertoia
Economía
Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI
Una política que define al modelo libertario
Por
Javier Lewkowicz
Bessent celebró las ganancias millonarias que generó para su país
El BCRA pagó un tramo del swap
El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento
La inflación se burla del ajuste
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur
Argentina, último vagón del acuerdo con Europa
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Incendio forestal en Neuquén: brigadistas trabajan para combatir nuevos focos en Valle Magdalena y Aluminé
La Justicia inició una investigación penal
Detuvieron a uno de los dueños del boliche que se incendió en Suiza
“Es todo lo contrario a lo que soy”
La expropiación de la identidad en la era del deepfake
Por
Manuela Tobía y Dylan Resnik
A salir con paraguas
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero
Deportes
David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers
MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami
Diálogo con Manuel Orero, integrante del seleccionado argentino de canotaje,
“Hoy mi desafío es en equipo, quiero ser una pieza importante en el K4″
Por
Florencia Castro
Los rivales de ambos se conocerán mañana
Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones
Para el primer amistoso de este sábado ante Alianza Lima
Independiente: Quinteros define el equipo titular en Uruguay