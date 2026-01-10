Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El grupo Marsó había anunciado el traspaso a un nuevo dueño para el 6 de enero

Vassalli no arranca y suma tensión

La empresa volvió a incumplir los acuerdos con los obreros y no se sabe nada de la presunta compra. “Era todo humo”, dijeron.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
Fábrica Vasalli "La fábrica está paralizada y la empresa desaparecida", denuncia la UOM (Archivo -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Jucio Lesa Humanidad San Juan

En la causa por el secuestro y los tormentos aplicados al odontólogo Abraham Cruz Videla

Apelarán las absoluciones de dos represores en San Juan

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

Habló el hombre al que le cayó un blíndex en la cabeza

“Podría haber perdido el brazo, o muerto”

Exclusivo para

Los efectos de un programa primarizador

Quién gana y quién pierde con el acuerdo

Por Mara Pedrazzoli

El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento

La inflación se burla del ajuste

Mercado Libre

Mercado Libre despidió a 120 trabajadores

En nombre de la “evolución”

El aumento de la tensión en el Caribe es un motivo de “grave preocupación” para el Papa

El Papa León XIV pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano

Por Elena Llorente

El País

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 9: La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciará mañana a las 12 la expulsión anticipada de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal y el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo por parte de la intervención designada por el Ministerio de Salud.

El Gobierno decidió expulsar a los 45 niños que asisten al espacio

Los trabajadores del Garrahan denuncian el cierre del jardín maternal del hospital

FOTO PRENSA avion guerra F16

Aviones argentinos

Por Sergio Elguezábal
US President Donald Trump looks on during a meeting with US oil companies executives in the East Room of the White House in Washington, DC on January 9, 2026. President Trump is aiming to convince oil executives to support his plans in Venezuela, a country whose energy resources he says he expects to control for years to come. US forces seized Venezuelan president Nicolas Maduro in a sweeping military operation on January 3, with Trump making no secret that control of Venezuela's oil was at the heart of his actions. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Panorama político

El villano Megamente

Por Luis Bruschtein

Novedades en el caso del joven de 20 años asesinado en Mendoza en 2014

Caso García Campoy, se reabrió la causa y se detectaron irregularidades

Por Adriana Meyer

Economía

Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

Los efectos de un programa primarizador

Quién gana y quién pierde con el acuerdo

Por Mara Pedrazzoli
Mercosur UE

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Argentina, último vagón del acuerdo con Europa

Por Mara Pedrazzoli

El índice de precios de CABA se disparó a 2,7 por ciento

La inflación se burla del ajuste

Sociedad

Un joven acusado en Alemania por manipulación sádica de adolescentes

A juicio por extorsión digital

Un joven acusado en Alemania por manipulación sádica de adolescentes

A juicio por extorsión digital

Elon Musk se resiste a que regulen su IA, incluso respecto de la pedofilia

Grok mantiene la desnudez no consentida, solo para los que pagan

People wait on top of a water truck as a forest fire burns at Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

La motosierra diezmó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Los brigadistas en la Patagonia solicitan donaciones para apagar los incendios

Deportes

Senegal

Los rivales de ambos se conocerán mañana

Marruecos y Senegal son semifinalistas en la Copa Africana de Naciones

marino hinestroza

El delantero colombiano arregló su incororación al club

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

David Ayala recalará en el club de La Florida desde Portland Timbers

MLS: otro argentino jugará junto con Messi en el Inter Miami

Thiago Almada

Sin protagonismo en el Atlético de Madrid

Thiago Almada, en el radar del Palmeiras