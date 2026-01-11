Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

CULTURA Federico Finchelstein es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

“Fue un acto de guerra de vocación fascista”

El historiador se refiere al reciente ataque de los Estados Unidos a Venezuela. En su último trabajo describe las nuevas figuras autoritarias de la derecha, de estilo mesiánico y vulgar

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
Federico Finchelstein
Federico Finchelstein es argentino y está radicado en Nueva York. (Gentileza -)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Cuatro represores, al banquillo

A juicio por los crímenes de la SIDE

Parador Konex

Ciclo musical al aire libre

El Parador Konex, un clásico del verano porteño, se lanza el próximo jueves

Por Sergio Sánchez
Team Poland pose with the trophy after defeating team Switzerland in the final event at the United Cup tennis tournament in Sydney on January 12, 2026. (Photo by Izhar KHAN / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--

Después de dos finales perdidas, los polacos festejaron ante Suiza

Polonia se tomó revancha en la United Cup

Exclusivo para

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El arte de narrar según María Teresa Andruetto.

Por Verónica Abdala
PDVSA

La pelea entre EE.UU. y China se tensiona en América latina.

Los recursos naturales: eje de las disputas geopolíticas en la región

Por Martín Burgos*

Es en los terrenos donde hoy está la Universidad de Entre Ríos

Investigan un posible nuevo centro clandestino durante la dictadura en Entre Ríos

Por Ailín Bullentini

El País

Tras el sangriento bombardeo y el secuestro de Maduro

Venezuela después del Trumpazo: qué busca el gobierno de Delcy Rodríguez

Por Felipe Yapur

Tras las provocaciones de Milei a Lula

Brasil dejó de representar a la embajada argentina en Caracas

Serán juzgados a partir del 13 de febrero

Cuatro represores van a juicio por los crímenes de la SIDE

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento

Economía

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

“Podría demorar las inversiones”

Por Mara Pedrazzoli
Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Sociedad

Brigadistas

Reclamo salarial

“Salario digno y establilidad”: el pedido de los brigadistas de Parques Nacionales al Gobierno de Javier Milei

Tras 15 años de matrimonio

El fin del amor: Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 9: El fuego en Chubut no cesa y desde Vialidad Nacional piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40 luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance de las llamas. Ahora, se informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.

Más de 80 brigadistas trabajan en los puntos críticos

Parque Nacional Los Alerces: el fuego avanza y el operativo se concentra en proteger vidas

Pope Leo XIV waves to the crowd as he arrives to pay homage to the Immaculate Conception, near the Spanish steps in Rome, on December 8, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Lo reveló el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic

Afirman que el Papa León XIV “está considerando” visitar la Argentina

Deportes

Team Poland pose with the trophy after defeating team Switzerland in the final event at the United Cup tennis tournament in Sydney on January 12, 2026. (Photo by Izhar KHAN / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--

Después de dos finales perdidas, los polacos festejaron ante Suiza

Polonia se tomó revancha en la United Cup

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11:El tenista kazajo Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.FOTO NA:@atptour

El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong

Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero

FOTO GENTILEZA futbol

El club Banfield y su trabajo con jóvenes discapacitados

El fútbol inclusivo como vía de integración social

Por Adrián De Benedictis
FOTO REDES SOCIALES argentinos juniors enzo perez

El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia

Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo

Por Lucas Gatti