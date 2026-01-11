Omitir para ir al contenido principal
LITERATURA Pablo Maurette y su libro "El contrabando ejemplar"

“La novela sigue siendo nuestro gran género”

Entre el escepticismo y “la fe ciega en lo que estaba escribiendo”, el autor le dio forma a una historia en la que caben Sarmiento, Cortázar, Puig y Borges... y el peronismo.

Silvina Friera
Por Silvina Friera

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Cuatro represores, al banquillo

A juicio por los crímenes de la SIDE

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 9: El fuego en Chubut no cesa y desde Vialidad Nacional piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40 luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance de las llamas. Ahora, se informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.

Más de 80 brigadistas trabajan en los puntos críticos

Parque Nacional Los Alerces: el fuego avanza y el operativo se concentra en proteger vidas

Pope Leo XIV waves to the crowd as he arrives to pay homage to the Immaculate Conception, near the Spanish steps in Rome, on December 8, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Lo reveló el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic

Afirman que el Papa León XIV “está considerando” visitar la Argentina

Exclusivo para

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El arte de narrar según María Teresa Andruetto.

Por Verónica Abdala
PDVSA

La pelea entre EE.UU. y China se tensiona en América latina.

Los recursos naturales: eje de las disputas geopolíticas en la región

Por Martín Burgos*
Feria Tecnología - Las Vegas

Cerró la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con promesas high tech para 2026

Un canto coral al tecnoptimismo en el desierto

Por Julián Varsavsky

Tras el sangriento bombardeo y el secuestro de Maduro

Venezuela después del Trumpazo: qué busca el gobierno de Delcy Rodríguez

Por Felipe Yapur

Tras las provocaciones de Milei a Lula

Brasil dejó de representar a la embajada argentina en Caracas

Serán juzgados a partir del 13 de febrero

Cuatro represores van a juicio por los crímenes de la SIDE

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

“Podría demorar las inversiones”

Por Mara Pedrazzoli
Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

Comienza a subir la temperatura

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de enero

Racing vs Botafogo - campeón Recopa Sudamericana

Pasaron 15 años desde su anterior sequía en el fútbol local

Los cinco grandes buscan sacarse la mufa en 2026

Por Malva Marani
Polonia vs EEUU- United Cup Sydney tennis

Jugará la final contra Suiza este domingo

United Cup: Polonia dio el batacazo y va por su ansiada revancha

Maher Carrizo

Amistoso este domingo en Montevideo

River juega contra Millonarios mientras espera a Maher Carrizo

Matko Miljevic

Hay acuerdo con Huracán para la compra del volante

Ahora sí: Matko Miljevic a Racing