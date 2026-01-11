Omitir para ir al contenido principal
Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios

📰“Podría demorar las inversiones”

Los especialistas locales sostienen que una baja en el precio internacional del crudo no revertirá los proyectos en marcha

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Vaca Muerta "Una moderación en los ritmos de ejecución", como máximo

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Cuatro represores, al banquillo

A juicio por los crímenes de la SIDE

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre
Inteligencia Artificial

Cómo se distribuyen los frutos de los avances tecnológicos.

La Inteligencia Artificial y el sesgo de inequidad

PDVSA

La pelea entre EE.UU. y China se tensiona en América latina.

Los recursos naturales: eje de las disputas geopolíticas en la región

Por Martín Burgos*

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El arte de narrar según María Teresa Andruetto.

Por Verónica Abdala
Feria Tecnología - Las Vegas

Cerró la Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas con promesas high tech para 2026

Un canto coral al tecnoptimismo en el desierto

Por Julián Varsavsky

Tras las provocaciones de Milei a Lula

Brasil dejó de representar a la embajada argentina en Caracas

Serán juzgados a partir del 13 de febrero

Cuatro represores van a juicio por los crímenes de la SIDE

Milei, mareado por la estrategia norteamericana con Venezuela

A los tropiezos con el plan de Trump

Por Analía Argento

Es en los terrenos donde hoy está la Universidad de Entre Ríos

Investigan un posible nuevo centro clandestino durante la dictadura en Entre Ríos

Por Ailín Bullentini

Inti

Lo que está en juego con el actual desmantelamiento del INTI

Una política que define al modelo libertario

Por Javier Lewkowicz

El economista planteó sus dudas sobre el plan

Para Melconian “el Gobierno no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito”

A forest fire is pictured engulfing Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

El fuego no cesa en Chubut y ya se quemaron 4000 hectáreas

Los peores incendios en los últimos 20 años

“Es todo lo contrario a lo que soy”

La expropiación de la identidad en la era del deepfake

Por Manuela Tobía y Dylan Resnik

Racing vs Botafogo - campeón Recopa Sudamericana

Pasaron 15 años desde su anterior sequía en el fútbol local

Los cinco grandes buscan sacarse la mufa en 2026

Por Malva Marani
Polonia vs EEUU- United Cup Sydney tennis

Jugará la final contra Suiza este domingo

United Cup: Polonia dio el batacazo y va por su ansiada revancha

Maher Carrizo

Amistoso este domingo en Montevideo

River juega contra Millonarios mientras espera a Maher Carrizo

Matko Miljevic

Hay acuerdo con Huracán para la compra del volante

Ahora sí: Matko Miljevic a Racing