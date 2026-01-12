Omitir para ir al contenido principal
Mientras arde la Patagonia

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés con un video de un superhéroe libertario

El personaje intenta mostrar al Presidente como un “héroe” e “influencer mundial”.

X inglés Javier Milei
X inglés Javier Milei (Capturas de Video)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Shock en el fútbol mundial

Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota con Barcelona

Temporada de premios

Globos de Oro 2026: dónde se pueden ver las series y películas ganadoras

Harán la presentación el jueves ante la jueza Preska

Los buitres vuelven a la carga: Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato por el caso YPF

Alerta sanitaria

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

Federico Finchelstein

Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”

Por María Daniela Yaccar
Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras

León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia

Por Washington Uranga

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad

La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano

Por Werner Pertot

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Alerta sanitaria

Hantavirus: murió una nena de 10 años en General Belgrano

Continúa la investigación

México: un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum y hay dos detenidos

Hay protestas

Polémica en Nordelta: ambientalistas denuncian operativos para trasladar a los carpinchos

En el segundo capítulo del podcast "Pampa: 20 años de historia"

Damián Mindlin revela cómo empezó Pampa Energía

Shock en el fútbol mundial

Real Madrid echó a Xabi Alonso tras la derrota con Barcelona

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11:El tenista kazajo Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.FOTO NA:@atptour

El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong

Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero

FOTO REDES SOCIALES argentinos juniors enzo perez

El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia

Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo

Por Lucas Gatti
Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos

FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton