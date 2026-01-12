Omitir para ir al contenido principal
Los sindicatos quieren cerrar la pauta salarial 2025

La Provincia convocó a los gremios a la mesa paritaria

La cita es este martes a las 14 horas para UPCNBA y ATE Provincia. Se espera la citación a docentes y judiciales. Un escenario duro para los aumentos.

Andres Miquel
Por Andres Miquel
Los gremios quieren cerrar la discusión 2025 antes de iniciar la del 2026

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

El miércoles juega el primer partido del año

El futuro de Boca: el Xeneize se pone en marcha con la Libertadores como obsesión 

Advierten sobre el reemplazo de empleos por Inteligencia Artificial

Entrenaron al algoritmo y los despidieron: “No es un fenómeno aislado”

Federico Finchelstein

Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”

Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”

Por María Daniela Yaccar
Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras

León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia

Por Washington Uranga
WASHINGTON (United States), 09/01/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during a meeting with oil and gas executives in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. The meeting included executives from Exxon, Shell, Chevron, and Conoco. US President Trump is hoping to persuade oil executives to return to Venezuela. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

El secretario de Estado y su agenda para América latina

Marco Rubio, el ejecutor de la doctrina Monroe

Por Gustavo Veiga

Lorena Villaverde

Con un pie afuera de LLA en Río Negro

La última jugada libertaria de Villaverde

Por Luciano Barroso

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Adiós Juanito

Por Mempo Giardinelli

Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad

La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano

Por Werner Pertot

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Hay protestas

Polémica en Nordelta: ambientalistas denuncian operativos para trasladar a los carpinchos

En el segundo capítulo del podcast "Pampa: 20 años de historia"

Damián Mindlin revela cómo empezó Pampa Energía

Una semana en el horno

Vuelve el calor intenso al AMBA y rige una alerta amarilla por temperaturas extremas: ¿cuándo llegarán las lluvias?

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 11:El tenista kazajo Alexander Bublik se consagró campeón este domingo del ATP 250 de Hong Kong tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (2) y 6-3, en una final disputada sobre superficie dura que se extendió durante una hora y 38 minutos.FOTO NA:@atptour

El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong

Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero

FOTO REDES SOCIALES argentinos juniors enzo perez

El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia

Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo

Por Lucas Gatti
Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos

FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16

Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid