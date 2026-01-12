Omitir para ir al contenido principal
12 de enero de 2026 - 3:01
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Los recordatorios de hoy
Armando Luis Giordano Sicbaldi
Ya son 538 los muertos en las manifestaciones, según la ONG HRANA
Trump no descarta atacar Irán en medio de las protestas
Un libro necesario
bell hooks y la pregunta por la masculinidad, el amor y el cambio
Por
Micaela Zegarra Borlando
El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras
León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia
Por
Washington Uranga
El músico británico tiene 85 años
Reeditan los cuatro discos iniciales de Ringo Starr
Por
Cristian Vitale
"Hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde"
Trump corta el envío de petróleo a Cuba y lanza una fuerte advertencia a La Habana
Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro
La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa
Por
Elena Llorente
El País
La última jugada libertaria de Villaverde
Por
Luciano Barroso
El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las falsas promesas de una ley incumplida
Adiós Juanito
Por
Mempo Giardinelli
Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad
La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano
Por
Werner Pertot
Economía
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024
Ventas minoristas en retroceso
Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras
Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano
Por
Raúl Dellatorre
Impacto en Vaca Muerta de una eventual baja de precios
“Podría demorar las inversiones”
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Marcharán este lunes para pedir Justicia
Femicidio en Tucumán: hallaron el cuerpo de una joven de 25 años en un basural
Hay 21 mil hectáreas abrasadas en la Patagonia
La lluvia da un alivio a los incendios
Un drama que se repite hace una década
Crisis climática, intencionalidad y desidia: por qué la Patagonia se incendia todos los años
Por
Agustín Gulman
Nueva Pompeya
Hombre Araña atrapado
Deportes
El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong
Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero
Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos
FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton
El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia
Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo
Por
Lucas Gatti
En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16
Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid