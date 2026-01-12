Omitir para ir al contenido principal
Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Sheinbaum contó que tuvo una “muy buena conversación” con Trump, con foco en el “respeto a las soberanías”
12 de enero de 2026 - 15:31
Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
La presidenta de México da detalles sobre la conversación que mantuvo con Trump.
(EFE -)
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Continúa la investigación
México: un argentino murió en un tiroteo durante una fiesta en Tulum y hay dos detenidos
Los sindicatos quieren cerrar la pauta salarial 2025
La Provincia convocó a los gremios a la mesa paritaria
Por
Andres Miquel
Exclusivo para
Es autor del libro “Aspirantes a fascistas”
Federico Finchelstein: “Fue un acto de guerra de vocación fascista”
Por
María Daniela Yaccar
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras
León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia
Por
Washington Uranga
El secretario de Estado y su agenda para América latina
Marco Rubio, el ejecutor de la doctrina Monroe
Por
Gustavo Veiga
Con un pie afuera de LLA en Río Negro
La última jugada libertaria de Villaverde
Por
Luciano Barroso
El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las falsas promesas de una ley incumplida
Adiós Juanito
Por
Mempo Giardinelli
Larreta y Bullrich reeditan sus peleas, ahora por la Ciudad
La guerra de sucesión de la Ciudad empezó temprano
Por
Werner Pertot
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 12 de enero de 2026
La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023
Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles
El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024
Ventas minoristas en retroceso
Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras
Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano
Por
Raúl Dellatorre
Hay protestas
Polémica en Nordelta: ambientalistas denuncian operativos para trasladar a los carpinchos
En el segundo capítulo del podcast "Pampa: 20 años de historia"
Damián Mindlin revela cómo empezó Pampa Energía
Una semana en el horno
Vuelve el calor intenso al AMBA y rige una alerta amarilla por temperaturas extremas: ¿cuándo llegarán las lluvias?
El kazajo venció a Musetti y ganó el torneo de Hong Kong
Aleksandar Bublik, el nuevo top ten que sólo jugaba para ganar dinero
El torneo Apertura contará con jugadores de mucha experiencia
Los mayores de 40 años que siguen vigentes y otros que desafían el tiempo
Por
Lucas Gatti
Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos
FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton
En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16
Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid