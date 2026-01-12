Omitir para ir al contenido principal
Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hazardous

Novedades de History, Marvel y Universal+

Programados

Por Federico Lisica

Reunión con la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad

La Asamblea Lesbotransfeminista reclama políticas urgentes en Salta

Por Claudia Ferreyra

El Papa advirtió sobre la pérdida del valor de la multilateralidad y criticó a los impulsores de las guerras

León XIV ratifica las reformas de Francisco e introduce más participación en el gobierno de la Iglesia

Por Washington Uranga
Goodnigth Vienna, Ringo Starr

El músico británico tiene 85 años

Reeditan los cuatro discos iniciales de Ringo Starr

Por Cristian Vitale
PALM BEACH, FLORIDA - JANUARY 3: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) U.S. President Donald Trump and CIA Director John Ratcliffe monitor U.S. military operations in Venezuela, from Trump's Mar-a-Lago Club on January 3, 2026 in Palm Beach, Florida. President of Venezuela Nicolas Maduro and first lady Cilia Flores were brought to New York on Saturday after being captured by the U.S. military in Caracas. They are expected to face federal charges related to drug trafficking and working with gangs designated as terrorist organizations. Molly Riley/The White House via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"Hagan un trato, antes de que sea demasiado tarde"

Trump corta el envío de petróleo a Cuba y lanza una fuerte advertencia a La Habana

Una potencial invasión de EE.UU. a Groenlandia se suma al ataque a Venezuela y la captura de Maduro

La avanzada de Trump genera reacciones dispares en Europa

Por Elena Llorente

El País

Sturzenneger Milei

Milei dejó en la calle a 80 trabajadores del Estado por día

El festejo de la crueldad y las 60 mil víctimas

Sturzenneger Milei

El Gobierno festejó haber echado a más de 60 mil trabajadores estatales y anunció más despidos

El gobierno dio respuesta esquiva al fallo que le ordena cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las falsas promesas de una ley incumplida

Carrera libertaria hacia las sesiones extraordinarias de febrero

El plan 2026 de la Casa Rosada: Quitar derechos y destruir el medioambiente

Por Melisa Molina

Economía

Supermercados

El consumo en comercios no logran recuperar la caída de 2024

Ventas minoristas en retroceso

Tramo Ruta Nacional 34

La ejecución del Presupuesto 2025 tuvo un recorte de 29% contra 2023

Ajuste de magnitud en las áreas más sensibles

Dificultades para reactivar la Faja del Orinoco. Reticencia a invertir de grandes petroleras

Trump, aún lejos de atrapar el petróleo venezolano

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

CABA: El nuevo Trambús será operado por un privado

Por Santiago Brunetto

Nueva Pompeya

Hombre Araña atrapado

Hay 21 mil hectáreas abrasadas en la Patagonia

La lluvia da un alivio a los incendios

Incendios en Chubut

Un drama que se repite hace una década

Crisis climática, intencionalidad y desidia: por qué la Patagonia se incendia todos los años

Por Agustín Gulman

Deportes

Inter Milan's Argentinian forward #10 Lautaro Martinez (R) fights for the ball with Napoli's Kosovo defender #13 Amir Rrahmani (L) during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Napoli at San Siro stadium in Milan, on January 11, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

El Milan también empató y arriba todo se mantiene igual

Serie A de Italia: el Inter de Lautaro no pudo con Napoli

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling

En un clásico apasionante, el conjunto culé alzó su corona N° 16

Barcelona se quedó con la Supercopa de España ante Real Madrid

Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Pasó el West Ham con un tanto de Taty Castellanos

FA Cup: Manchester United cayó sin atenuantes ante Brighton

BRISBANE (Australia), 11/01/2026.- Daniil Medvedev of Russia celebrates winning the Mens Singles final against Brandon Nakashima of USA at the Brisbane International tennis tournament at Pat Rafter Arena in Brisbane, Australia, 11 January 2026. (Tenis, Rusia) EFE/EPA/DAVE HUNT EDITORIAL USE ONLY / AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

El ruso venció a Nakashima y celebró su título 22 de ATP

Medvedev ganó en Brisbane y se perfila para pelear arriba