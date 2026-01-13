Omitir para ir al contenido principal
Central presentó ayer a sus refuerzos en Arroyo Seco

Caras de la gran apuesta canaya

Ledesma y Avila mostraron su alegría por la vuelta y el chileno Pizarro reconoció el desafío de venir a jugar al país.

PRESENTACIÓN REFUERZOS Lussenhoff junto a Vicente Pizarro, Jeremías Ledesma y Gastón Ávila. (SIN CREDITO)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

La dirigencia rojinegra renovó con Acuña tras sumar a Cóccaro y Cabrera

Newell’s retiene a sus figuras juveniles

Llaryora

Los gremios estatales en pie de guerra.

Un frente sindical tormentoso le espera a Llaryora

Por Gregorio Tatián
Brazil�s President Luiz Inacio Lula da Silva greets supporters next to First Lady Rosangela 'Janja' Da Silva during the Ceremony in Defense of Democracy marking the third anniversary of the attempted coup d'�tat involving the invasion and destruction of buildings of the three branches of government, at the Planalto Palace in Bras�lia, on January 8, 2026. (Photo by Sergio Lima / AFP)

El pasado que no pasa en Brasil

Por Emir Sader
Alfredo Capi Rodriguez

El presidente de La Libertada Avanza del Chaco

La justicia lo procesó por presentar afiliaciones truchas al partido de Milei

Por Bruno Martínez

Carta abierta del músico

Neil Young: “Trump está destruyendo el país”

Por derechos

Otra lucha en el Garrahan

Otro revés judicial para el gobierno de Javier Milei

Los comedores no se pueden tomar vacaciones

Por Irina Hauser
Javier Milei

El Presidente inauguró sus redes en inglés y duró poco

Milei compite por el premio al presidente más cipayo de América Latina

Milei Gabinete

Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes

Desesperados por la reforma y pasados de rosca

Por Melisa Molina

Buenos Aires, 18 de abril de 2025 supermercado gondolas precios inflacion consumo Foto Guadalupe Lombardo

Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec

Precios cerca del 2,5% mensual

A combination made on January 12, 2026 shows a picture of US President Donald Trump made in Warren, on April 29, 2025 (L) and a picture of US Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell made in Washington, DC, on December 10, 2025. Federal Reserve Chairman Jerome Powell said on January 11, 2026 that the central bank had been subpoenaed by the US Justice Department, blasting the move as part of President Donald Trump's extraordinary pressure campaign on US monetary policy decisions. (Photo by Jim WATSON and Saul LOEB / AFP)

La disputa del presidente de EE.UU. y el titular de la Reserva Federal agita el mercado

Trump, el intervencionista

¿Exportar uranio en el marco que fijó EEUU?

FOTO PRENSA parque minero rio tinto mina

Movimientos mineros

El presidente los felicitó con una foto de IA

“Nos llaman héroes porque ahora les sirve”, la respuesta de los brigadistas

Amir Nuñez

Un marplatense de 29 años

Quién era Yair Amir Manno Núñez, la víctima fatal de la ola gigante que azotó la Costa Atlántica

Más de 20 mil pasajeros afectados

Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días

Por Santiago Brunetto
Santa Clara Ola Gigante

El fallecido golpeó su cabeza contra las rocas

Un muerto y 35 heridos por una ola gigante en Santa Clara del Mar

PERTH (Australia), 03/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina celebrates after winning against Taylor Fritz of the USA during the United Cup match between USA and Argentina at RAC Arena in Perth, Australia, 03 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal

Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento

Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios

Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 12: DAKAR, El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders.

El salteño, al frente entre las motos

Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general

FOTOBAIRES amistoso 2026 river millonarios montiel

Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel

River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay