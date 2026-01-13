📰 Cartelera

Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
13 de enero de 2026 - 21:00
Rosario
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Gustavo Sala
En el desfiladero helado
Irene Vallejo
Hallazgo de científicos del Conicet
Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia y lo llaman Yeneen Houssayi
El relato oficial
Caputo festejó una inflación en alza y encendió más dudas sobre el rumbo económico
Natalia López Gómez
Exclusivo para
Más de 20 mil pasajeros afectados
Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días
Santiago Brunetto
Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge
La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”
Gabriela Valdés
Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025
Volvió el crédito hipotecario
En el país ya se reportaron nueve casos de la variante más contagiosa
Gripe y discurso antivacunas: Argentina podría enfrentar una tormenta perfecta
Pablo Esteban
Calificó al hecho como un "papelón"
Taiana cruzó a Milei por agradecer a los brigadistas de la Patagonia con una foto hecha con IA
Más del 30 por ciento anual
Inflación de diciembre: el IPC cerró 2025 en 2,8 por ciento
El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano
Una invitación a visitar la Argentina
Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes
Desesperados por la reforma y pasados de rosca
Melisa Molina
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026
Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec
Precios cerca del 2,5% mensual
¿Meteotsunami o virazón del viento? Dos especialistas explican el origen del fenómeno
La ola que sacudió a la Costa Atlántica, bajo la lupa científica
Pablo Esteban
Por el cambio climático
Realizan una prueba piloto de producción de café en Salta y Tucumán
“Es la proteína más económica"
De “enemigo nutricional” a producto estrella de la dieta: por qué Argentina es el mayor consumidor de huevos del mundo
Vardan Bleyan
El equipo recibe a Millonarios de Colombia
Boca inicia el año con un amistoso en homenaje a Miguel Russo
La educación física y el deporte en el nuevo milenio
Osvaldo Arsenio
Traspiés en Motos y el Challenger
Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026
El australiano que perdió su butaca con Colapinto
Fórmula 1: Alpine cortó lazos con Jack Doohan