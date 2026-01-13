El beso de la mujer araña

Con la actuación de Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz; El beso de la mujer araña es una película estadounidense de drama musical, escrita y dirigida por Bill Condon. Se trata de una adaptación cinematográfica del musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en una novela de Manuel Puig. Dos hombres comparten una celda en plena dictadura argentina y arman un improbable vínculo (Cines del Centro y Showcase.)

(Imagen Web)