RALLY Se complicaron las chances argentinas en el Dakar 2026
📰 La novena, una etapa de terror
Luciano Benavides perdió la punta pero se mantiene a tiro. Cavigliasso y Pertegarini, prácticamente afuera de la lucha.
14 de enero de 2026 - 19:08
Cavigliasso y Pertegarini tuvieron problemas con su radiador y llegaron como pudieron.
( RALLY DAKAR 2026)
