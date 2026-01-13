Omitir para ir al contenido principal
La dirigencia rojinegra renovó con Acuña tras sumar a Cóccaro y Cabrera
Newell’s retiene a sus figuras juveniles
13 de enero de 2026 - 3:03
Valentino Acuña
Valentino Acuña extendió su contrato por dos años.
(PRENSA NOB)
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Central presentó ayer a sus refuerzos en Arroyo Seco
Caras de la gran apuesta canaya
Los gremios estatales en pie de guerra.
Un frente sindical tormentoso le espera a Llaryora
Por
Gregorio Tatián
El pasado que no pasa en Brasil
Por
Emir Sader
El presidente de La Libertada Avanza del Chaco
La justicia lo procesó por presentar afiliaciones truchas al partido de Milei
Por
Bruno Martínez
Carta abierta del músico
Neil Young: “Trump está destruyendo el país”
Por derechos
Otra lucha en el Garrahan
Otro revés judicial para el gobierno de Javier Milei
Los comedores no se pueden tomar vacaciones
Por
Irina Hauser
El Presidente inauguró sus redes en inglés y duró poco
Milei compite por el premio al presidente más cipayo de América Latina
Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes
Desesperados por la reforma y pasados de rosca
Por
Melisa Molina
Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec
Precios cerca del 2,5% mensual
La disputa del presidente de EE.UU. y el titular de la Reserva Federal agita el mercado
Trump, el intervencionista
¿Exportar uranio en el marco que fijó EEUU?
Fusión
Movimientos mineros
El presidente los felicitó con una foto de IA
“Nos llaman héroes porque ahora les sirve”, la respuesta de los brigadistas
Un marplatense de 29 años
Quién era Yair Amir Manno Núñez, la víctima fatal de la ola gigante que azotó la Costa Atlántica
Más de 20 mil pasajeros afectados
Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días
Por
Santiago Brunetto
El fallecido golpeó su cabeza contra las rocas
Un muerto y 35 heridos por una ola gigante en Santa Clara del Mar
Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal
Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia
Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios
Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones
El salteño, al frente entre las motos
Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general
Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel
River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay