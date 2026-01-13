Omitir para ir al contenido principal
Absuelven al carabinero Crespo, acusado de causarle la ceguera
Sin justicia para Gustavo Gatica
El tribunal chileno sostuvo que el disparo que hirió al joven salió del arma del policía, pero que fue en legítima defensa.
14 de enero de 2026 - 22:08
Gustavo Gatica
"Me tranquiliza que se acreditó que Claudio Crespo fue quien disparó y me dejó ciego", dijo Gatica disconforme con la absolución.
(EFE -/EFE)
Temas en esta nota:
Chile
Estallido social
Represión en Chile
