Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU

El temor libertario de un Congreso en disputa

Este viernes vence el plazo para que la Casa Rosada envíe el decreto al Congreso. El Gobierno estira los tiempos para dar con los votos necesarios para la reforma.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
Congreso (Guadalupe Lombardo)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Incendios Chubut Mapuches

Los acusan por los incendios que quemaron a sus propias casa y animales

Allanaron a comunidades mapuches en Chubut

Por Juan Funes

En el desfiladero helado

Por Irene Vallejo

La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU

El temor libertario de un Congreso en disputa

Por Paula Marussich

Exclusivo para

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli
Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

Subasta histórica

Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca

AME4865. SANTIAGO (CHILE), 13/01/2026.- El activista y diputado Gustavo Gatica (c) habla con la prensa después de un juicio este martes, en Santiago (Chile). La justicia chilena absolvió por unanimidad al expolicía Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar a Gatica durante el estallido social de 2019. EFE/ Elvis González

La defensa del diputado electo va a pedir la nulidad del juicio

Chile: la justicia absolvió al carabinero que dejó ciego a Gustavo Gatica

El País

FOTO REDES SOCIALES javier milei brigadista

Calificó al hecho como un "papelón"

Taiana cruzó a Milei por agradecer a los brigadistas de la Patagonia con una foto hecha con IA

Más del 30 por ciento anual

Inflación de diciembre: el IPC cerró 2025 en 2,8 por ciento

El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano

Una invitación a visitar la Argentina

Milei Gabinete

Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes

Desesperados por la reforma y pasados de rosca

Por Melisa Molina

Economía

El Banco Mundial bajó la expectativa de crecimiento para Argentina en 2026

Más despacio y más desparejo

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli

Con una inflación del 2,8 por ciento

Los diez productos que más aumentaron por la inflación en GBA

Lejos de los anuncios del Gobierno, el índice de precios siguió para arriba

Una forma extraña de pulverizar la inflación

Por Juan Garriga

Sociedad

Fallo judicial

Condenaron a 15 años de cárcel a los asesinos del trader de 19 años baleado en Burzaco

Aplicacion Estas Muerto

Una app para los solitarios

“¿Estás muerto?”, una aplicación china que se vuelve viral

Fue reintervenido en el Hospital Comunitario

Cuál es el estado de salud de Bastián Jerez, el niño herido de gravedad en un choque en Pinamar

FOTO REDES SOCIALES neuquén nueva especie dinosaurio

Hallazgo de científicos del Conicet

Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia y lo llaman Yeneen Houssayi

Deportes

A CORUÑA , 13/01/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1 durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, este martes en el estadio de Riazor. EFE/ Cabalar

La jornada ofreció encuentros de mucha emoción

Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

El entrenador habló de la temporada de Racing en Ciudad del Este

Gustavo Costas: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”

Subasta histórica

Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca

FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo