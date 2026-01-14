Omitir para ir al contenido principal
Contra la reforma laboral
La CGT hará un tour por las provincias para sumar gobernadores
La intención del triunvirato es reunirse con la mayor cantidad de mandatarios. Aspiran a modificar los artículos más perjudiciales a los trabajadores.
14 de enero de 2026 - 1:25
Recorrido.
La CGT irá a las provincias en busca de respaldo al rechazo a la reforma laboral.
(Leandro Teysseire)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Los acusan por los incendios que quemaron a sus propias casa y animales
Allanaron a comunidades mapuches en Chubut
Por
Juan Funes
En el desfiladero helado
Por
Irene Vallejo
La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU
El temor libertario de un Congreso en disputa
Por
Paula Marussich
Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad
La recaudación más baja en 15 años
Por
Mara Pedrazzoli
El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”
Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”
Subasta histórica
Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca
La defensa del diputado electo va a pedir la nulidad del juicio
Chile: la justicia absolvió al carabinero que dejó ciego a Gustavo Gatica
El País
Calificó al hecho como un "papelón"
Taiana cruzó a Milei por agradecer a los brigadistas de la Patagonia con una foto hecha con IA
Más del 30 por ciento anual
Inflación de diciembre: el IPC cerró 2025 en 2,8 por ciento
El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano
Una invitación a visitar la Argentina
Adorni llamó a reunión de mesa política para este viernes
Desesperados por la reforma y pasados de rosca
Por
Melisa Molina
Economía
El Banco Mundial bajó la expectativa de crecimiento para Argentina en 2026
Más despacio y más desparejo
Con una inflación del 2,8 por ciento
Los diez productos que más aumentaron por la inflación en GBA
Lejos de los anuncios del Gobierno, el índice de precios siguió para arriba
Una forma extraña de pulverizar la inflación
Por
Juan Garriga
Sociedad
Fallo judicial
Condenaron a 15 años de cárcel a los asesinos del trader de 19 años baleado en Burzaco
Una app para los solitarios
“¿Estás muerto?”, una aplicación china que se vuelve viral
Fue reintervenido en el Hospital Comunitario
Cuál es el estado de salud de Bastián Jerez, el niño herido de gravedad en un choque en Pinamar
Hallazgo de científicos del Conicet
Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia y lo llaman Yeneen Houssayi
Deportes
La jornada ofreció encuentros de mucha emoción
Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey
El entrenador habló de la temporada de Racing en Ciudad del Este
Gustavo Costas: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”
Subasta histórica
Vendieron en más de 27 mil dólares la primera camiseta que usó Maradona en Boca
En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor
River continúa en busca de un extremo que le es esquivo