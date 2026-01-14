Omitir para ir al contenido principal
La firma del acuerdo Mercorsur Unión Europea por fin se rubrica
📰Milei estará para la firma en Paraguay
14 de enero de 2026 - 4:49
Javier Milei
Argentina’s President Javier Milei (R), Argentina’s Secretary General of the Presidency Karina Milei (L), and Argentine Chief of Cabinet and spokesman Manuel Adorni (R-back), attend the oath ceremony at the Chamber of Deputies of the Argentinian Congress on December 3, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
(JUAN MABROMATA/AFP)
Mercosur
unión europea
Paraguay
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Dos cercanos al gobernador irán a completar la Corte de Justicia de Salta
Por
Andrea Sztychmasjter
“Si hay que llegar a juicio, vamos a llegar a juicio”
No hubo acuerdo en la mediación penal entre comunidades indígenas y un finquero
Este fin de semana en el Paseo La Plaza
“Queridísimo Truman”: una biopic teatral sobre la vertiginosa existencia de Truman Capote
Por
Alejandro Dramis
El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”
Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”
Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre
La oscura guerra por la herencia de La Nación
Por
Raúl Kollmann
Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia
La canastas se pusieron pesadas
Por
Juan Garriga
En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor
River continúa en busca de un extremo que le es esquivo
Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo
La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán
Por
Sebastián Cazón
La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU
El temor libertario de un Congreso en disputa
Por
Paula Marussich
Advertirán sobre un plan de vigilancia masiva que afecta derechos
Denunciarán ante la ONU y la CIDH los peligros de la reforma de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
El techo del dólar mayorista subirá a 1608 pesos en febrero
La banda se estira 2,8 por ciento
Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad
La recaudación más baja en 15 años
Por
Mara Pedrazzoli
El 46 por ciento de los trabajadores no pudo tomar descanso
Casi la mitad, sin vacaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Por el conjunto piden cerca de 8 millones de dólares
Se vende el histórico chalet sobre una terraza que está a la par del Obelisco
¿Meteotsunami o virazón del viento? Dos especialistas explican el origen del fenómeno
La ola que sacudió a la Costa Atlántica, bajo la lupa científica
Por
Pablo Esteban
Hallazgo de científicos del Conicet
Descubren una nueva especie de dinosaurio en la Patagonia y lo llaman Yeneen Houssayi
Los acusan por los incendios que quemaron a sus propias casa y animales
Allanaron a comunidades mapuches en Chubut
Por
Juan Funes
Deportes
Traspiés en Motos y el Challenger
Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026
En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor
River continúa en busca de un extremo que le es esquivo
La jornada ofreció encuentros de mucha emoción
Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey
El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos
San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay