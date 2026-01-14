Omitir para ir al contenido principal
Tras observar irregularidades y deficiencias en la licitación anterior
Puerto Dock Sud licitará su dragado antes de fin de mes
Se trata del primer paso de un plan de modernización a futuro. La importancia estratégica de la relación Litza-Ferraresi-La Plata.
Por
Marcial Amiel
14 de enero de 2026 - 11:17
