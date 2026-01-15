Omitir para ir al contenido principal
La inflación de Santa Fe estuvo impulsada por la carne

📰 Apenas más abajo que la nacional

interior de frigorífico, faena vacuna (Nicolas Bravo)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Verona (Italy), 15/01/2026.- Bologna's Santiago Castro (L) celebrates after scoring the 1-3 goal during the Italian Serie A soccer match between Hellas Verona and Bologna FC in Verona, Italy, 15 January 2026. (Italia) EFE/EPA/Emanuele Pennacchio

El exfutbolista de Vélez anotó tras un remate espectacular

Gol de Santiago Castro para el triunfo del Bologna

IA

Piernas

Por María Moreno

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez

AME5188. CARACAS (VENEZUELA), 14/01/2026.- La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Rodríguez informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política. EFE/ Miguel Gutierrez

La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país

Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela

Chanchos salvajes en Nordelta

En pleno debate por la expulsión de los carpinchos

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

El País

En el décimo aniversario de su detención arbitraria

Las Madres de Plaza de Mayo exigieron la liberación de Milagro Sala

US President Donald Trump reacts as he speaks during the House Republican Party (GOP) member retreat at the Kennedy Center in Washington, DC, on January 6, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Decadencia histórica y violencia neocolonial

Por Juan Carlos Junio

Soberanía económica, pesca y multipolaridad: la importancia de decidir con quién y cómo comerciar

Por Victoria Donda
Javier Milei

El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios

La agenda paralela de Milei

Por Melisa Molina

Economía

Lavagna busca “limpiar” la estadística de creación de puestos de trabajo

El INDEC va contra Milei y quiere blanquear cuánto del empleo es delivery

Por Leandro Renou

Se facilita la importación

Qué va a pasar con los precios de los celulares tras la quita de aranceles y por qué podría haber más despidos

Por Vardan Bleyan

Actualización de escalas y topes de facturación

Monotributo 2026: ARCA difundió las nuevas escalas que rigen desde febrero

Antes de la primera revisión del acuerdo con Argentina

El FMI elogió la “acumulación de reservas” del Gobierno

Sociedad

Experiencias porteñas para las familias

Agenda de eventos y actividades culturales gratuitas de verano en la CABA: qué hay para hacer

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

Vuelos especiales

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció su cronograma de vuelos

Tania Suárez

Una causa sin detenidos

Tania Suárez, la mujer que fue encontrada con vida y maniatada en Córdoba, habló con sus familiares

Deportes

FOTOBAIRES independiente godoy cruz felipe loyola

El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A

Loyola, cerca del Pisa italiano

SANTANDER, 15/01/2026.- Los jugadores del Barcelona celebran el primer gol del equipo en el partido de octavos de final de Copa del Rey que Racing de Santander y FC Barcelona disputan este jueves en El Sardinero, en la capital cántabra. EFE/Pedro Puente Hoyos

Eliminó de visitante a Racing de Santander

Copa del Rey: Barcelona sigue su marcha triunfal y pasó a cuartos

AL HENAKIYAH, 15/01/2026.- El argentino Luciano Benavides durante la úndecima etapa del Rally Dakar 2026, disputada este jueves entre Bisha y Al Henakiyah, en Arabia Saudí. EFE/A.S.O./F.Gooden/DPPI- SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El argentino lidera con 23 segundos de ventaja en la general

Rally Dakar: Benavides llegó a la punta en motos

Melbourne (Australia), 15/01/2026.- A ball kid draws a women's singles player alongside Australian Open referee Wayne McKewen (C) and Tennis Australia CEO Craig Tiley (R) during the draw for the 2026 Australian Open tennis tournament, at Melbourne Park, Melbourne, Australia, 15 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY

Nueve tenistas albicelestes competirán en el Melbourne Park

Los argentinos ya conocen su camino en el Abierto de Australia