Souto&Galíndez

Souto & Galíndez: The Whiskey Sessions es el título del blend de canciones de los Beatles, con guitarras, anécdotas, amistad y humor que proponen Diego Souto y Tiago Galíndez, dos íconos de la música Beatle que hicieron esta propuesta para disfrutar como una tertulia, en la que se unen sobre el escenario en un show íntimo y relajado que se escucha de cerca, se disfruta sin apuro y permite dejar que la música fluya, como un buen whisky (A las 20.30, en Beatmemo.)

