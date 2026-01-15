Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
En el disco de los británicos también participa Trueno
Gorillaz dio a conocer “Orange County”, su colaboración con Bizarrap
La canción junto al exitoso productor argentino será parte de ‘The Mountain’, el noveno álbum de Damon Albarn y compañía, que aparecerá el 27 de febrero.
15 de enero de 2026 - 18:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Gorillaz.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Hay palabras
“Contra este gobierno miserable”: El grito de guerra de Liliana Herrero y Susy Shock
Por
Euge Murillo
Obra clave de Jean-Luc Godard
“Sin aliento” en salas, al reencuentro de un clásico
Por
Juan Pablo Cinelli
Elenco estelar y un atractivo tono global consolidan a Ryan Murphy como un innovador del género
La historia oculta en “The Beauty”: Cuando la perfección se vuelve mortal
Exclusivo para
Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida
Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez
La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país
Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela
En pleno debate por la expulsión de los carpinchos
Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
El ajuste que no se midió
Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta
Por
Vardan Bleyan
El País
Soberanía económica, pesca y multipolaridad: la importancia de decidir con quién y cómo comerciar
Por
Victoria Donda
El mandatario se reunió con "Toto" Caputo y empresarios
La agenda paralela de Milei
Por
Melisa Molina
Los triunviros de la CGT y la reforma laboral
“Si quitan derechos no habrá trabajo genuino”
El Gobierno pretende avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego
Se incendia el país y la culpa es de otros
Por
Paula Marussich
Economía
Antes de la primera revisión del acuerdo con Argentina
El FMI elogió la “acumulación de reservas” del Gobierno
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de enero de 2026
Caen los puestos de trabajo formales y cierran pymes de todo el país.
La crisis golpea al empleo en todos los frentes
Por
Juan Garriga
El ajuste que no se midió
Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta
Por
Vardan Bleyan
Sociedad
Sin luz en el Amba
El apagón también llegó al subte: dos líneas circulan con demoras y servicio limitado
Mapa de los cortes de luz: en qué barrios porteños no hay electricidad
En medio de otra jornada de calor sofocante
Apagón en la Ciudad de Buenos Aires: un corte de luz afecta varios barrios
Pasó una noche estable
Trasladan a Bastián Jerez a Mar del Plata para realizarle una nueva cirugía
Deportes
El argentino se encuentra a menos de un minuto del líder de la general
Rally Dakar: Luciano Benavides subió al segundo puesto
El conjunto de Ubeda no pudo ante Millonarios de Colombia
Boca homenajeó a Miguel Russo con apenas un empate
Por
Adrián De Benedictis
El jugador llega procedente del campeonato boliviano
Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión
Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida
Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez