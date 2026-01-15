Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Otras voces
15 de enero de 2026 - 3:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Premios Juana Manso
(Gentileza Municipalidad de Rosario)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Incendios: los efectos simbólicos y psicopatológicos de la devastación
Ardemos
Por
Cristian Rodríguez
La potencia del “Yo te creo”
Por
Florencia González
La vida mínima y el Azotamentes
Por
Carlos Barragán
Exclusivo para
La nueva rencilla de los correligionarios en Diputados
Interna de la UCR: quieren sacarle el sello a los radicales aliados al PRO
Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida
Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez
"El gobierno nacional se transformó en una agencia de viajes al extranjero"
90 mil turistas menos y fuerte caída del consumo: los números en rojo del inicio de la temporada
General Pinto, La Plata, Lobos y Pehuajó en riesgo alto por las altas temperaturas
La Provincia puso la alerta roja por cianobacterias en cuatro municipios
Por
Juan Manuel Meza
El País
Exótico destino
Entre amaneceres y rascacielos: las vacaciones de lujo de la diputada Juliana Santillán
Desconexión entre la agenda oficial y las urgencias reales
Entre Davos y Jesús María, Milei esquiva un país que se incendia
Por
Natalia López Gómez
Pese a las denuncias de un plan de vigilancia masiva
La justicia no quiere tratar el DNU de la SIDE durante las vacaciones
Por
Luciana Bertoia
Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei
Los incendios para avivar la interna
Por
Melisa Molina
Economía
Incremento de hasta el 19 por ciento
Se viene una suba de peajes
Mercado cambiario
Dólar a la baja
Preocupación en la industria
Sin aranceles para celulares
Al compás de la dinámica inflacionaria, el cambio de precios relativos.
Servicios mucho más caros que hace dos años
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
En pleno debate por la expulsión de los carpinchos
Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Se investiga posible femicidio
Salió a caminar y no regresó: encontraron sus restos en la zona de acantilados en Comodoro Rivadavia
Intervino el escuadrón antibombas
Se desplegó un megaoperativo en Palermo ante la aparición de un paquete sospechoso
Países Bajos multó a Fortnite por incentivar a los menores a comprar compulsivamente
Multaron al videojuego Fortnite
Deportes
Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida
Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez
El jugador llega procedente del campeonato boliviano
Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión
El delantero firmó un contrato por un año con la entidad
Leandro Fernández fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors
El chileno está afuera de la consideración de Gallardo
Paulo Díaz, con un pie afuera de River en medio de un mercado contrarreloj