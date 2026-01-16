La motosierra de Milei sigue atacando la salud pública
El derecho al corazón: la lucha de Natalia y León frente al desmantelamiento de la salud
A pesar de que la Ley de Cardiopatías Congénitas fue un hito para garantizar el diagnóstico temprano y el tratamiento gratuito en Argentina, la falta de reglamentación y el desmantelamiento del Programa Nacional amenazan la supervivencia de miles de niñxs. El testimonio de una madre que debió transformarse en enfermera para salvar a su hijo y el reclamo urgente por un sistema público que deje de ser desfinanciado en pos de una futura privatización.