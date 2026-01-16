Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

La Justicia le ordenó a Vialidad reponer luces en Circunvalación

Pocas luces desde el gobierno nacional

La orden responde a un planteo del municipio para que se amplíe la cautelar que ordena a hacer mantenimiento sobre Circunvalación. Le dio un plazo de diez días.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Circunvalación, de noche + luces En el plazo de 10 días la nación debe cumplir con el pedido judicial. (Prensa -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

Las indemnizaciones bajan 44 por ciento

Por Mara Pedrazzoli

Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves

El grito de las Madres en la Plaza

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Exclusivo para

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Destacó el ritmo de acumulación de reservas

El FMI dice que va muy bien

Milei, Hayden Davis

El juzgado ordenó acelerar la investigación

Causa $LIBRA: La Cámara Federal ordenó incrementar el valor de los embargos

Por Irina Hauser
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado waves to supporters as she leaves the White House following a meeting with US President Donald Trump in Washington, DC, on January 15, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

La líder opositora de Venezuela se reunió por primera vez con el presidente de Estados Unidos

María Corina Machado trata de ganarse a Donald Trump ofreciéndole el Premio Nobel de la Paz

El País

Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves

El grito de las Madres en la Plaza

Congreso de la Nación

Entró al Congreso el DNU que modifica a la Secretaría de Inteligencia

La disputa por la reforma de la SIDE

Por Paula Marussich

El juez Walter Lara Correa no habilitó feria

La justicia no quiere tratar en enero el DNU que reforma la SIDE

Por Luciana Bertoia
Milei, Hayden Davis

El juzgado ordenó acelerar la investigación

Causa $LIBRA: La Cámara Federal ordenó incrementar el valor de los embargos

Por Irina Hauser

Economía

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Destacó el ritmo de acumulación de reservas

El FMI dice que va muy bien

YPF

Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF

Una nueva batalla con los fondos buitre

Lavagna busca “limpiar” la estadística de creación de puestos de trabajo

El INDEC va contra Milei y quiere blanquear cuánto del empleo es delivery

Por Leandro Renou

Sociedad

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Jornada caótica por el corte de electricidad

Las reacciones por el apagón en el AMBA

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina indicó que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño

Preocupan los casos de gastroenteritis en Brasil

Pasó una noche estable

Trasladaron a Bastián Jerez a Mar del Plata para realizarle una nueva cirugía

Deportes

FOTO AFP Eric Cantona

Cantona y el olor a napalm por la mañana

Por José Luis Lanao
FOTO PRENSA ESTUDIANTES DE LA PLATA estudiantes de la plata adolfo gaich

Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero

Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Previo a su segundo amistoso en Uruguay ante Peñarol

River sigue en busca de un extremo y suma dudas con los lesionados

FOTOBAIRES independiente godoy cruz felipe loyola

El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A

Loyola, cerca del Pisa italiano