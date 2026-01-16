Omitir para ir al contenido principal
Otro ataque a los trabajadores

Reforma laboral: en pie de guerra con el Gobierno, Aceiteros advierte que irán al paro

En diálogo con Radio 750, Daniel Yofra criticó las negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores. “Si votan contra los trabajadores, tarde o temprano, se la vamos a hacer pagar”.

Con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

Las indemnizaciones bajan 44 por ciento

Por Mara Pedrazzoli

Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves

El grito de las Madres en la Plaza

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Destacó el ritmo de acumulación de reservas

El FMI dice que va muy bien

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado waves to supporters as she leaves the White House following a meeting with US President Donald Trump in Washington, DC, on January 15, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

La líder opositora de Venezuela se reunió por primera vez con el presidente de Estados Unidos

María Corina Machado trata de ganarse a Donald Trump ofreciéndole el Premio Nobel de la Paz

US President Donald Trump reacts as he speaks during the House Republican Party (GOP) member retreat at the Kennedy Center in Washington, DC, on January 6, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Decadencia histórica y violencia neocolonial

Por Juan Carlos Junio

El País

La cronología de las causas armadas para encarcelarla

Paso a paso, los 10 años de persecución y hostigamiento a Milagro Sala

Solicitada contra la persecución

“Hace 10 años se encuentra detenida ilegal y arbitrariamente”: cientos de firmas piden la libertad de Milagro Sala

Hoy se cumple una década de la injusta detención de la líder de la Tupac Amaru

10 años de persecución judicial y hostigamiento a Milagro Sala

Por Celeste del Bianco

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de enero de 2026

YPF

Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF

Una nueva batalla con los fondos buitre

Sociedad

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Bastián Jerez

Tuvieron que colocarle una válvula

Un nuevo estudio detectó que Bastián Jerez presentaba “múltiples fracturas de cráneo”

Su descargo

Julio Iglesias habló tras las acusaciones de abuso sexual de dos exempleadas

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 16 de enero

Deportes

FOTO PRENSA ESTUDIANTES DE LA PLATA estudiantes de la plata adolfo gaich

Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero

Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón

FOTO AFP Eric Cantona

Cantona y el olor a napalm por la mañana

Por José Luis Lanao
FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Previo a su segundo amistoso en Uruguay ante Peñarol

River sigue en busca de un extremo y suma dudas con los lesionados

FOTOBAIRES independiente godoy cruz felipe loyola

El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A

Loyola, cerca del Pisa italiano