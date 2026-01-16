Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

MÚSICA Canticuénticos grabó con La Delio Valdez

Reversiones con bandas afines

La versión conjunta del hit “Cumbia del monstruo” inaugura los Canti Duéticos, una serie de cruces musicales con artistas invitados.

Candela Gomes Diez
Por Candela Gomes Diez
Canticuenticos y La delio Valdéz, dos grupos que lograron buena química. (Prensa)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

Las indemnizaciones bajan 44 por ciento

Por Mara Pedrazzoli

Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves

El grito de las Madres en la Plaza

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Exclusivo para

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Destacó el ritmo de acumulación de reservas

El FMI dice que va muy bien

US President Donald Trump reacts as he speaks during the House Republican Party (GOP) member retreat at the Kennedy Center in Washington, DC, on January 6, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Decadencia histórica y violencia neocolonial

Por Juan Carlos Junio
YPF

Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF

Una nueva batalla con los fondos buitre

El País

Exigieron la liberación de Milagro Sala en la ronda de los jueves

El grito de las Madres en la Plaza

El Gobierno continúa con las negociaciones

Reunión de la mesa política para conseguir la reforma laboral

El caso Milagro Sala: nombres propios para una responsabilidad histórica

Por Reynaldo Castro, en nombre del colectivo Yarará

Por decreto

Otro premio para Fernando Iglesias: fue designado embajador ante la UE

Economía

“Trump tiene razón, hay que frenar a China”

Cruce por la importación de autos chinos: Miguel Ángel Pichetto criticó al Gobierno y citó a Donald Trump

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de enero de 2026

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Destacó el ritmo de acumulación de reservas

El FMI dice que va muy bien

Sociedad

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Efectos de la posible invasión estadounidense

La ciencia en Groenlandia, en peligro por Trump

Continúa con "pronóstico reservado"

Lograron operar a Bastián por tercera vez

Investigan las causas

Misteriosa muerte de un mochilero argentino en Colombia

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing valentin carboni

Algunos jugadores del seleccionado no encuentran continuidad

Los que deben definir su futuro antes del inicio del Mundial

Por Lucas Gatti
FOTO CAPTURA VIDEO marcelo moretti

Insólito paso por un streaming

San Lorenzo: reapareció Moretti con empanadas que cayeron mal

FOTOBAIRES independiente felipe loyola

Se va a pelear la permanencia en Italia

Será duro sin él: Felipe Loyola se despidió de Independiente

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento anibal moreno

Este sábado, el último amistoso de la pretemporada millonaria

River vs. Peñarol, con el debut de Aníbal Moreno