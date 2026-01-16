Omitir para ir al contenido principal
CINE Cecilia Fiel habla de su documental sobre Enrique Dussel
Contra la mirada eurocéntrica
“Dussel. La filosofía es un don para un mundo sin sentido” podrá verse hoy a las 20.30 en el Cine Gaumont.
Por
María Daniela Yaccar
17 de enero de 2026 - 0:14
El film sigue a Enrique Dussel mientras escribía el final de su obra, "Estética".
(ARCHI)
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Hoy se cumple una década de la injusta detención de la líder de la Tupac Amaru
10 años de persecución judicial y hostigamiento a Milagro Sala
Por
Celeste del Bianco
Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza
“No dejemos que nadie nos robe los sueños”
Exclusivo para
Pedido de desacato contra Argentina en la causa YPF
Una nueva batalla con los fondos buitre
Destacó el ritmo de acumulación de reservas
El FMI dice que va muy bien
“Matar esposos” y “esclavizar humanos”: las soluciones que brinda una máquina “desajustada”
Lo que sucede cuando una IA es entrenada para el mal
Por
Pablo Esteban
Por una angina de pecho
Operaron a Eduardo Duhalde y le pusieron un stent
Bryan Mayer será jefe de gabinete
Designan en DDHH a un funcionario que funge de vocero de los militares y llama “terroristas” a las víctimas
Por
Luciana Bertoia
En el décimo aniversario de su detención arbitraria
Las Madres de Plaza de Mayo exigieron la liberación de Milagro Sala
Decadencia histórica y violencia neocolonial
Por
Juan Carlos Junio
Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación
Otro año perdido para el empleo
Por
Mara Pedrazzoli
Lavagna busca “limpiar” la estadística de creación de puestos de trabajo
El INDEC va contra Milei y quiere blanquear cuánto del empleo es delivery
Por
Leandro Renou
Se facilita la importación
Qué va a pasar con los precios de los celulares tras la quita de aranceles y por qué podría haber más despidos
Por
Vardan Bleyan
Actualización de escalas y topes de facturación
Monotributo 2026: ARCA difundió las nuevas escalas que rigen desde febrero
Experiencias porteñas para las familias
Agenda de eventos y actividades culturales gratuitas de verano en la CABA: qué hay para hacer
Vuelos especiales
Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció su cronograma de vuelos
Una causa sin detenidos
Tania Suárez, la mujer que fue encontrada con vida y maniatada en Córdoba, habló con sus familiares
Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero
Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón
El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A
Loyola, cerca del Pisa italiano
Eliminó de visitante a Racing de Santander
Copa del Rey: Barcelona sigue su marcha triunfal y pasó a cuartos
El argentino lidera con 23 segundos de ventaja en la general
Rally Dakar: Benavides llegó a la punta en motos