Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso

El tour de Santilli y el plan canje libertario

Los caciques provinciales pretenden algún tipo de recompensa por el apoyo parlamentario. Aceptarían partidas de ATN, obra pública o el pago de deuda con las cajas de jubilaciones.

Analía Argento
Por Analía Argento
Diego Santilli y Alfredo Cornejo
Diego Santilli y Alfredo Cornejo El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo. (Noticias Argentinas)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Milei, Trump, Caputo, Bessent-14/10/2025

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” que comanda Donald Trump para Gaza

Alineamiento automática con la Casa Blanca

Por Paula Marussich
China

Adelanto de un libro sobre cómo China eliminó la indigencia

Una muralla contra la pobreza

Por Néstor Restivo y Gustavo NG
ICE policia aduanas eeuu

Se desmarca de la política migratoria de Donald Trump

Estados Unidos: la nueva gobernadora de Virginia deroga una orden que obligaba a cooperar con el ICE

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld

El poder real elogia los favores del Gobierno, pero quiere más

Fiestas, lujos y “moderado optimismo” con Milei

Por Leandro Renou
Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

El País

Firma Mercosur

A excepción de Milei, todos los presidentes ovacionaron al brasileño aunque no estuvo presente

Aplausos para Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Microsatelite Atenea

Anunció que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna

El Gobierno publicita un microsatélite que fue desarrollado por organismos públicos

Economía

Quejas por la quita de aranceles a celulares

“Acá no hay nada que podamos festejar”

Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos

El dólar sigue en tendencia a la baja

Buenos Aires, 16 de diciiembre de 2025 Ministerio de Economia Foto: Guadalupe Lombardo

A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas

Superávit fiscal con motosierra

Sociedad

La comunidad Pulgar Huentuquidel sufrió los incendios en Puerto Patriada y la acusan de iniciarlos

Esa obsesión por acusar al pueblo mapuche

Por Juan Funes
Tras la denuncia por violencia de género de su ex pareja, Romina Gaetani

Allanaron la casa de Luis Cavanagh y secuestraron armas de fuego y municiones

El presidente había llamado "pedófilos" a homosexuales y lesbianas

El Frente Orgullo y Lucha le pidió a Milei que se retracte en Davos

Deportes

El conjunto rojo se impuso 2-0 y le dio una mano al Arsenal

Premier League: El United sorprendió al City en el clásico de Manchester

Luciano se coronó campeón de la edición 2026 en la categoría motos

Una fe, dos segundos y la gloria infinita: el triunfo de Benavides en el Rally Dakar

Por Malva Marani

FOTO PRENSA ESTUDIANTES RIO CUARTO nacional B deportivo madryn estudiantes rio cuarto

El encuentro de Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes (RC) en Primera División

La espera de 40 años del fútbol cordobés

Por Malva Marani