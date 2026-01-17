Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Fueron imputados dos policías de la comisaría 15º
Los facilitadores de libertad
Son dos sumariantes de la seccional de Sarmiento al 4300, a quienes también se les endilgó el delito de incumplimiento de deberes.
17 de enero de 2026 - 3:07
Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de un preso en la comisaría 15°
(SIN CREDITO)
Rosario
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Afroméride
Muhammad Ali, el que no obedeció
Por
Nicolás Parodi
SANCOR
El gobernador recorrió la obra de la cárcel para presos de alto perfil
Bukele va a envidiar El Infierno de Pullaro
Exclusivo para
La medida alcanza a todos los usuarios, incluidos los que pagan
X anunció que impedirá que Grok genere imágenes sexualizadas
Su descargo
Julio Iglesias habló tras las acusaciones de abuso sexual de dos exempleadas
El ancla que impuso el Gobierno hundió el poder adquisitivo
El salario perdió en la mayoría de los gremios
Por
Mara Pedrazzoli
Para "mejorar las relaciones de trabajo" entre Estados Unidos y Venezuela
El jefe de la CIA visitó a Rodríguez
El País
Viaje de León XIV a la Argentina
Invitado sí… confirmado no… por ahora
Por
Washington Uranga
Por decreto
Otro premio para Fernando Iglesias: fue designado embajador ante la UE
Saldrán a la calle en rechazo de la reforma laboral
La UOM lanzó una convocatoria para definir un paro y movilización
De repente al gobierno de Milei le interesa la ciencia
Un microsatélite argentino será lanzado por la NASA
Economía
Quejas por la quita de aranceles a celulares
“Acá no hay nada que podamos festejar”
Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos
El dólar sigue en tendencia a la baja
A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas
Superávit fiscal con motosierra
El Gobierno postergó la medida hasta febrero
Una pausa en la quita de subsidios
Por
Juan Garriga
Sociedad
Lograron contener el incendio en Puerto Patriada
El fuego cede de a poco y perdura en las raíces
Efectos de la posible invasión estadounidense
La ciencia en Groenlandia, en peligro por Trump
Investigan las causas
Misteriosa muerte de un mochilero argentino en Colombia
Deportes
La escudería energética busca recuperar el título del mundo
Red Bull presentó su auto para 2026 con detalles retro
El bonaerense ganó dos partidos en un día y jugará la final del torneo
Báez sigue su camino imparable en Auckland
El argentino marcha segundo, a casi tres minutos y medio del líder
Rally Dakar: Benavides, a todo o nada en la última etapa
Se va a pelear la permanencia en Italia
Será duro sin él: Felipe Loyola se despidió de Independiente