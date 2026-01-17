Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Sebastián Báez perdió con Mensik en la final de Auckland
📰No le alcanzó para el título
Luego de siete triunfos seguidos, el argentino cayó por primera vez en 2026, aunque avanzó hasta el puesto 36 del ranking mundial.
18 de enero de 2026 - 23:28
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Sebastián Bàez
Báez llegaba con siete partidos ganados en 2026.
(MICHAEL BRADLEY/AFP)
Temas en esta nota:
Tenis
Sebastián Báez
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El enviado de la Casa Rosada para recolectar votos en el Congreso
Plan canje por obras: los pedidos que activa la reforma laboral en el tour de Santilli
Por
Analía Argento
Casación rechazó su excarcelación
El represor Cavallo perdió una pulseada y seguirá preso
Por
Luciana Bertoia
El argentino perdió con Mensik en la final de Auckland
A Báez no le alcanzó para quedarse con el título
Exclusivo para
Una propuesta que combina hábitat con desarrollo urbano
“Convivir con los carpinchos”: la alternativa al traslado que plantean en Nordelta
La medida alcanza a todos los usuarios, incluidos los que pagan
X anunció que impedirá que Grok genere imágenes sexualizadas
Para "mejorar las relaciones de trabajo" entre Estados Unidos y Venezuela
El jefe de la CIA visitó a Rodríguez
Lo acusa la madre de un hijo suyo
Elon Musk, denunciado por las imágenes de Grok
El País
Casación rechazó su excarcelación
El represor Cavallo perdió una pulseada y seguirá preso
Por
Luciana Bertoia
Con el recambio legislativo habrá menos mujeres en Diputados
El Congreso se aleja cada vez más de la paridad de género
El fervor mileísta pone en aprietos al gobernador y ‘bocha’ a De Loredo.
Un Milei “folk-star” le copó el territorio a Llaryora
Por
Gregorio Tatián
Horas de enero
Por
Rafael Bielsa
Economía
Quejas por la quita de aranceles a celulares
“Acá no hay nada que podamos festejar”
Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos
El dólar sigue en tendencia a la baja
A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas
Superávit fiscal con motosierra
El Gobierno postergó la medida hasta febrero
Una pausa en la quita de subsidios
Por
Juan Garriga
Sociedad
El presidente había llamado "pedófilos" a homosexuales y lesbianas
El Frente Orgullo y Lucha le pidió a Milei que se retracte en Davos
Alerta en la Costa Atlántica
Temporal en Mar del Plata: ráfagas de viento volaron sombrillas, postes y árboles
Conflicto diplomático en puerta: denuncian que Argentina militarizará un territorio de paz e investigación
Más militares y menos científicos en la Antártida
Por
Pablo Esteban
En un hotel en Recoleta
Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de la mujer que fue encontrada muerta con su hijo
Deportes
El argentino perdió con Mensik en la final de Auckland
A Báez no le alcanzó para quedarse con el título
El encuentro de Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes (RC) en Primera División
La espera de 40 años del fútbol cordobés
Por
Malva Marani
El xeneize juega ante Olimpia, la Academia va ante Universidad de Chile
Boca y Racing cierran sus pretemporadas con amistosos internacionales
El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco
La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino