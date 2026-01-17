Plan canje por obras: los pedidos que activa la reforma laboral en el tour de Santilli

Diego Santilli y Alfredo Cornejo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 15: El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió hoy en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”. FOTO: (@alfredocornejo)/NA.

(Noticias Argentinas)