Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

📰 SANCOR

SANCOR (Imagen Web)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Diego Santilli con Orrego, Cornejo, Sadir y Jalil

El enviado de la Casa Rosada para recolectar votos en el Congreso

Plan canje por obras: los pedidos que activa la reforma laboral en el tour de Santilli

Por Analía Argento

El argentino perdió con Mensik en la final de Auckland

A Báez no le alcanzó para quedarse con el título

El presidente había llamado "pedófilos" a homosexuales y lesbianas

El Frente Orgullo y Lucha le pidió a Milei que se retracte en Davos

Exclusivo para

Carpincho Nordelta

Una propuesta que combina hábitat con desarrollo urbano

“Convivir con los carpinchos”: la alternativa al traslado que plantean en Nordelta

Grok

La medida alcanza a todos los usuarios, incluidos los que pagan

X anunció que impedirá que Grok genere imágenes sexualizadas

USA7621. CARACAS (VENEZUELA), 16/01/2026.- Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado este jueves, en Caracas (Venezuela). Rodríguez se reunió con Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según reportan este viernes medios estadounidenses. EFE/CIA /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO /MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Para "mejorar las relaciones de trabajo" entre Estados Unidos y Venezuela

El jefe de la CIA visitó a Rodríguez

Lo acusa la madre de un hijo suyo

Elon Musk, denunciado por las imágenes de Grok

El País

financiamiento educativo, diputados-06/08/2025

Con el recambio legislativo habrá menos de diputadas

El Congreso se aleja cada vez más de la paridad de género

Javier MIlei Chaqueño Palaveccino

El fervor mileísta pone en aprietos al gobernador y ‘bocha’ a De Loredo.

Un Milei “folk-star” le copó el territorio a Llaryora

Por Gregorio Tatián

Horas de enero

Por Rafael Bielsa

A 11 años de su muerte, no hay pruebas de que el fiscal haya sido asesinado

El esfuerzo de Comodoro Py por mantener abierta la causa Nisman

Por Raúl Kollmann

Economía

Quejas por la quita de aranceles a celulares

“Acá no hay nada que podamos festejar”

Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos

El dólar sigue en tendencia a la baja

Buenos Aires, 16 de diciiembre de 2025 Ministerio de Economia Foto: Guadalupe Lombardo

A fuerza de ajuste, el Estado equilibra las cuentas

Superávit fiscal con motosierra

El Gobierno postergó la medida hasta febrero

Una pausa en la quita de subsidios

Por Juan Garriga

Sociedad

El presidente había llamado "pedófilos" a homosexuales y lesbianas

El Frente Orgullo y Lucha le pidió a Milei que se retracte en Davos

Alerta en la Costa Atlántica

Temporal en Mar del Plata: ráfagas de viento volaron sombrillas, postes y árboles

Conflicto diplomático en puerta: denuncian que Argentina militarizará un territorio de paz e investigación

Más militares y menos científicos en la Antártida

Por Pablo Esteban

En un hotel en Recoleta

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de la mujer que fue encontrada muerta con su hijo

Deportes

FOTO PRENSA ESTUDIANTES RIO CUARTO nacional B deportivo madryn estudiantes rio cuarto

El encuentro de Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes (RC) en Primera División

La espera de 40 años del fútbol cordobés

Por Malva Marani

El xeneize juega ante Olimpia, la Academia va ante Universidad de Chile

Boca y Racing cierran sus pretemporadas con amistosos internacionales

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Es el sexto argentino que conquista el clásico rally

Luciano Benavides ganó el Dakar de motos en un final con el margen más estrecho de la historia