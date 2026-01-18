Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Maricruz Errasti, una de las autoras del proyecto premiado en 2017
📰 “Cercena la posibilidad de acceder por mérito”
La arquitecta cordobesa que participó del proceso para ampliar el Museo Castagnino reconstruyó el derrotero tras el concurso vinculante que hoy se está desestima.
Por
Javier Hernández
18 de enero de 2026 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Maricruz Errasti junto a sus colegas Mauro Barrio, Juan Pablo Accotto, Sigfrido Stieger y Pablo Carballo.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El investigador Esteban Magnani, sobre los avances tecnológicos y la sociedad
“En la IA, de prometer curar el cáncer pasaron a ofrecer contenidos eróticos”
Por
Julián Varsavsky
Instrucciones para construir un enemigo interno
Por
Gustavo Campana
Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” de Donald Trump para Gaza
Alineamiento automático con la Casa Blanca
Por
Paula Marussich
Exclusivo para
Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio
Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone
Por
Axel Schwarzfeld
La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador
Un caravanazo de vecinos y asambleístas
Por
Gabriela Valdés
El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco
La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino
Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso
El tour de Santilli y el plan canje libertario
Por
Analía Argento
El País
A excepción de Milei, todos los presidentes ovacionaron al brasileño aunque no estuvo presente
Aplausos para Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Alineamiento automático con la Casa Blanca
Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” que comanda Donald Trump para la Franja de Gaza
Por
Paula Marussich
Anunció que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna
El Gobierno publicita un microsatélite que fue desarrollado por organismos públicos
Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso
El tour de Santilli y el plan canje libertario
Por
Analía Argento
Economía
Presión sobre los precios
Inflación sin vacaciones
Trabajadores, pymes industriales y jubilados, principales perjudicados.
Ganadores y perdedores en la era libertaria
Por
Mara Pedrazzoli
El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.
Grandes patronales, a favor del acuerdo
Entre la crisis de la actividad económica, los favores "excesivos" y los reclamos persistentes
Qué dice de Milei el poder real en las fiestas, asados y playas de Punta del Este
Por
Leandro Renou
Sociedad
En sus redes sociales
A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá le dedicó un emotivo mensaje
Durante la primera quincena de enero
Sancionaron a 966 conductores por alcoholemia positiva en rutas argentinas
Serios daños en viviendas y corte de luz
Comodoro Rivadavia: se evacuaron 90 familias por un desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte
Más de 50.000 personas fueron evacuadas
Incendios forestales en el sur de Chile: hay al menos 16 muertos
Deportes
Se impuso ante el local Marruecos en el suplementario
Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones
La filosofía futbolera y de vida del asistente de Lionel Scaloni
Pablo Aimar, el bajista del cuerpo técnico argentino
Por
Gustavo Grazioli
Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid
Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés
Tras la victoria en el derby de Manchester por la Premier League
Lisandro Martínez desafió a Paul Scholes, ídolo del United