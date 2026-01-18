Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Maricruz Errasti, una de las autoras del proyecto premiado en 2017

📰 “Cercena la posibilidad de acceder por mérito”

La arquitecta cordobesa que participó del proceso para ampliar el Museo Castagnino reconstruyó el derrotero tras el concurso vinculante que hoy se está desestima.

Javier Hernández
Por Javier Hernández
Maricruz Errasti junto a sus colegas Mauro Barrio, Juan Pablo Accotto, Sigfrido Stieger y Pablo Carballo. (Gentileza -)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Esteban Magnani

El investigador Esteban Magnani, sobre los avances tecnológicos y la sociedad

“En la IA, de prometer curar el cáncer pasaron a ofrecer contenidos eróticos”

Por Julián Varsavsky
Incendio Puerto Patriada

Instrucciones para construir un enemigo interno

Por Gustavo Campana
Milei, Trump, Caputo, Bessent-14/10/2025

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” de Donald Trump para Gaza

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Por Paula Marussich

Exclusivo para

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld
Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Diego Santilli y Alfredo Cornejo

Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso

El tour de Santilli y el plan canje libertario

Por Analía Argento

El País

Firma Mercosur

A excepción de Milei, todos los presidentes ovacionaron al brasileño aunque no estuvo presente

Aplausos para Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” que comanda Donald Trump para la Franja de Gaza

Por Paula Marussich
Microsatelite Atenea

Anunció que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna

El Gobierno publicita un microsatélite que fue desarrollado por organismos públicos

Diego Santilli y Alfredo Cornejo

Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso

El tour de Santilli y el plan canje libertario

Por Analía Argento

Economía

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

Trabajadores, pymes industriales y jubilados, principales perjudicados.

Ganadores y perdedores en la era libertaria

Por Mara Pedrazzoli
(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

Entre la crisis de la actividad económica, los favores "excesivos" y los reclamos persistentes

Qué dice de Milei el poder real en las fiestas, asados y playas de Punta del Este

Por Leandro Renou

Sociedad

FOTO REDES SOCIALES padres fernando baez sosa

En sus redes sociales

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá le dedicó un emotivo mensaje

FOTO PRENSA alcoholemia controles rutas nacionales destinos turismo

Durante la primera quincena de enero

Sancionaron a 966 conductores por alcoholemia positiva en rutas argentinas

Serios daños en viviendas y corte de luz

Comodoro Rivadavia: se evacuaron 90 familias por un desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte

Más de 50.000 personas fueron evacuadas

Incendios forestales en el sur de Chile: hay al menos 16 muertos

Deportes

Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Se impuso ante el local Marruecos en el suplementario

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones

FOTO PRENSA AFA seleccion argentina pablo aimar

La filosofía futbolera y de vida del asistente de Lionel Scaloni

Pablo Aimar, el bajista del cuerpo técnico argentino

Por Gustavo Grazioli
Alaves' Spanish goalkeeper #01 Antonio Sivera jumps to catch the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Metropolitano Stadium in Madrid on January 18, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid

Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez controls the ball during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Tras la victoria en el derby de Manchester por la Premier League

Lisandro Martínez desafió a Paul Scholes, ídolo del United