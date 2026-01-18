Omitir para ir al contenido principal
Música. Santa Fe estará el sábado 24 en Cosquín
La primera luna será santafesina
El escenario Atahualpa Yupanqui recibe a la delegación provincial, que hará un espectáculo dedicado al Brigadier López.
Por
Leandro Arteaga
18 de enero de 2026 - 3:02
Santa Fe en Cosquín.
El espectáculo de la delegación contará con 42 bailarines de toda la provincia.
(Gentileza -)
