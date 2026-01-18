Omitir para ir al contenido principal
Publicó “Pan de ángeles”

Patti Smith: la madrina del punk tiene buena memoria

FOTO AFP Patti Smith
Patti Smith (AFP )

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Milei, Trump, Caputo, Bessent-14/10/2025

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” de Donald Trump para Gaza

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Por Paula Marussich
GENTILEZA libro Los horizontes más vastos del mundo

Publicaron el libro “Los horizontes más vastos del mundo”

Claude Lévi-Strauss y su viaje de aprendizaje a Brasil

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld
Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Diego Santilli y Alfredo Cornejo

Los pedidos de los gobernadores para respaldar la reforma laboral en el Congreso

El tour de Santilli y el plan canje libertario

Por Analía Argento

Firma Mercosur

A excepción de Milei, todos los presidentes ovacionaron al brasileño aunque no estuvo presente

Aplausos para Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Microsatelite Atenea

Anunció que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna

El Gobierno publicita un microsatélite que fue desarrollado por organismos públicos

(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

Entre la crisis de la actividad económica, los favores "excesivos" y los reclamos persistentes

Qué dice de Milei el poder real en las fiestas, asados y playas de Punta del Este

Por Leandro Renou

Quejas por la quita de aranceles a celulares

“Acá no hay nada que podamos festejar”

Anotó su mayor caída semanal en dos meses y quedó en 1460 pesos

El dólar sigue en tendencia a la baja

FOTO REDES SOCIALES padres fernando baez sosa

En sus redes sociales

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá le dedicó un emotivo mensaje

FOTO PRENSA alcoholemia controles rutas nacionales destinos turismo

Durante la primera quincena de enero

Sancionaron a 966 conductores por alcoholemia positiva en rutas argentinas

Serios daños en viviendas y corte de luz

Comodoro Rivadavia: se evacuaron 90 familias por un desplazamiento de tierra en el cerro Hermitte

Más de 50.000 personas fueron evacuadas

Incendios forestales en el sur de Chile: hay al menos 16 muertos

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez controls the ball during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Tras la victoria en el derby de Manchester por la Premier League

Lisandro Martínez desafió a Paul Scholes, ídolo del United

FOTO PRENSA INTER MIAMI inter miami messi rodrigo de paul

Lobby estadounidense

Copa Libertadores: el Inter Miami de Messi vuelve a la carga

Argentina’s Francisco Cerundolo celebrates victory against China's Zhang Zhizhen after their men's singles match on day one of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Fran Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña están en segunda ronda

Buen arranque de los argentinos en el Abierto de Australia

Por los incendios forestales en Concepción

Se suspendió el amistoso entre Racing y Universidad de Chile