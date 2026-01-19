📰 Cartelera

Marty Supremo

Ambientada en el mundo del tenis de mesa de los años 50, la historia sigue a Marty Mauser, un joven decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Narra el descenso a la obsesión, las apuestas y la redención. Con Timothée Chalamet. Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Nuevo Monumental y Showcase.

(prensa)