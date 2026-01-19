Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El estreno de La única opción, una revisita a Costa-Gavras

Los engranajes de un sistema homicida

La nueva película de Park Chan-wook revisita la historia ya filmada por Costa-Gavras, en donde el lobo del trabajador no solo es el empresario sino el propio trabajador.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Park Chan-wook La única opción" película La historia de Park Chan - wook se hunde entre el humos y la desesperación (Imagen Web)

El País

Todos en la disputa por la jefatura de Gobierno porteño

La interna secreta de LLA por la Ciudad

Por Werner Pertot
Milei, Trump, Caputo, Bessent-14/10/2025

Argentina formará parte del “Consejo de la Paz” de Donald Trump para Gaza

Alineamiento automático con la Casa Blanca

Por Paula Marussich
MILEI-23/01/2025

El Presidente estará casi una semana fuera del país

Con el mismo discurso de siempre

Por Melisa Molina
Firma Mercosur

A excepción de Milei, todos los presidentes ovacionaron al brasileño aunque no estuvo presente

Aplausos para Lula en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Economía

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

Trabajadores, pymes industriales y jubilados, principales perjudicados.

Ganadores y perdedores en la era libertaria

Por Mara Pedrazzoli
(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

Entre la crisis de la actividad económica, los favores "excesivos" y los reclamos persistentes

Qué dice de Milei el poder real en las fiestas, asados y playas de Punta del Este

Por Leandro Renou

Sociedad

Esteban Magnani

El investigador Esteban Magnani, sobre los avances tecnológicos y la sociedad

“En la IA, de prometer curar el cáncer pasaron a ofrecer contenidos eróticos”

Por Julián Varsavsky
Accidente de tren en Adamuz, España

El peor accidente ferroviario en años sacude al sur de España

Impacto letal entre dos trenes de alta velocidad

Incendio Chubut

"Las condiciones de peligro se incrementarán en Chubut"

El riesgo se mantiene en la Patagonia

El último parte médico

Cómo sigue la salud de Bastián Jeréz, el niño atropellado en Pinamar

Deportes

FOTO REDES SOCIALES arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

Tras su increíble consagración en el Dakar

Luciano Benavides, entre realidades soñadas y felicitaciones

FOTO PRENSA INDEPENDIENTE RIVADAVIA copa argentina 2026 independiente rivadavia estudiantes bs.as

El campeón de la edición 2025 superó a Estudiantes de Buenos Aires

Copa Argentina: debut auspicioso de Independiente Rivadavia

FOTOBAIRES racing platense oscar salomón

Se formó en Boca y salió campeón con Platense

Newell’s Old Boys ya tiene a Oscar Salomón

Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Increíble definición de la Copa Africana

Senegal histórico: se fueron de la cancha, volvieron y salieron campeones