El mundo de la animación despide a uno de sus más grandes artífices, pionero de historias icónicas

Muere Roger Allers, visionario detrás de “El Rey León” y el Renacimiento de Disney

El destacado cineasta fue clave durante el Renacimiento de Disney y ayudó a definir una era emblemática del cine animado.

El Rey León-17/04/2025
El Rey León-17/04/2025 El Rey León-17/04/2025 (Prensa)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Protesta estatales cordobeses

Los sindicatos estatales profundizaron su plan de lucha en medio de tensión política

Estatales de protesta en Córdoba

Marty Supremo

El rodaje de "Marty Supreme" revive cuestionamientos sobre las dinámicas de poder en Hollywood

Gwyneth Paltrow rompe el silencio sobre escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

FOTO AFP seleccion senegal marruecos alcanzapelotas toalla pelea

La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes

Senegal y el secreto de su toalla mágica

Exclusivo para

FOTO SANDRA CARTASSO supermercado gondolas frutas verduras

Presión sobre los precios

Inflación sin vacaciones

ICE Policia Inmigraciona EEUU

Crecen las protestas tras la muerte de Renee Good en un operativo migratorio

Estados Unidos: ICE, el arma de Trump para reprimir migrantes - Clone

Por Axel Schwarzfeld

El reconocido periodista falleció a los 80 años de un paro cardíaco

La despedida de Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino

Mineria San Jorge Protesta

La gesta por el agua en Mendoza contra la minera San Jorge y el gobernador

Un caravanazo de vecinos y asambleístas

Por Gabriela Valdés

El País

Javier Milei-11/11/2024

Vuela este lunes por la noche

Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Confirmación oficial

La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial

La agenda de febrero en el Congreso

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE

MILEI-23/01/2025

El Presidente estará casi una semana fuera del país

Con el mismo discurso de siempre

Por Melisa Molina

Economía

General Motors Argentina

La fabricante de Chevrolet, con suspensiones y salarios recortados

General Motors vuelve a parar su planta

Dice que la economía argentina crecerá en 2026

El FMI pronostica un rebote y pide más ajuste

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de enero de 2026

(L-R) Panama's President Jose Raul Mulino, Bolivia's President Rodrigo Paz, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen, Paraguay's President Santiago Pena, Argentina's President Javier Milei, Uruguay's President Yamandu Orsi and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira pose for the official picture as European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic (L, back) applauds, at the end of the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El agro concentra las expectativas y la industria mantiene las dudas.

Grandes patronales, a favor del acuerdo

Sociedad

Carpincho Aeroparque

Lo trasladaron al Ecoparque de la Ciudad

Sorpresa en Aeroparque: un carpincho cruzó la Avenida Costanera y se paseó por la entrada de la terminal aérea

Louvre

Reclamos laborales en el mayor museo del mundo

Otra vez huelga en el Louvre

Tenía 93 años

Murió Valentino Garavani, el reconocido diseñador y maestro del romanticismo italiano en la moda

Por Erik Gómez
Incendio Fabrica Campana

Lograron proteger las viviendas linderas

Grave incendio en un depósito de Campana

Deportes

2-1 a Olimpia en San Nicolás

Boca ganó de la mano del “Changuito” Zeballos y el “Pibe” Janson

Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) final football match against Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Increíble definición de la Copa Africana

Senegal histórico: se fueron de la cancha, volvieron y salieron campeones

Alaves' Spanish goalkeeper #01 Antonio Sivera jumps to catch the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Metropolitano Stadium in Madrid on January 18, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Cayó el puntero Barcelona y se acerca Real Madrid

Liga de España: Atlético Madrid superó de local al Alavés