Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
La primera edición se desarrollará del 18 al 21 de marzo
Anunciaron la Bienal de Historieta de Buenos Aires
El encuentro organizado por el Ministerio de Cultura porteño tendrá como director artístico a Martín Ramón y el padrino será el gran José Muñoz.
Por
Andrés Valenzuela
20 de enero de 2026 - 21:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La Bienal de Historieta se incorpora al calendario cultural de la Ciudad.
(Sin Credito)
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
Bife angosto
Parto cosplayer
Por
Gustavo Sala
Solicitó el envío de una comisión de DDHH
Pérez Esquivel pidió a la ONU verificar las condiciones de detención y trato a Nicolás Maduro en EE.UU.
Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo
En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo
Exclusivo para
Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG
Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League
A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Pymes advierten por despidos
Ambos protagonizan "The Rip"
Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones
Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China
Se reactivan las represas del sur
El País
En la visita del ministro a la provincia
Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli
Por
Natalia López Gómez
La agenda del Presidente
Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?
Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”
Carrera a febrero por la reforma
Por
Melisa Molina
Antes de las sesiones extraordinarias
Nuevas movilizaciones contra el Gobierno
Economía
El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.
Nuevos criterios para recibir subsidios
El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.
Costos para los usuarios y ganancias ajenas
Por
Mara Pedrazzoli
Viajes cortos y moderada ocupación de las instalaciones
Sigue la cautela en el sector hotelero
A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.
Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía
Sociedad
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
Se dictó el Estado de Catástrofe en el sur
Chile: ya son 20 los muertos por los incendios
La empresa lanzará este año un dispositivo propio
OpenAI declara 2026 como el año de la adopción práctica de la IA
Por
Inteligencia Argentina
Deberá estar vigente el 4 de febrero
No más excusas para Milei: la Justicia ordenó que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad
Deportes
Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo
En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo
Se completó la primera ronda
Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner
Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia
Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa
El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana
“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano