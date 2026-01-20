Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

La primera edición se desarrollará del 18 al 21 de marzo

Anunciaron la Bienal de Historieta de Buenos Aires

El encuentro organizado por el Ministerio de Cultura porteño tendrá como director artístico a Martín Ramón y el padrino será el gran José Muñoz.

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
Bienal de Historieta
La Bienal de Historieta se incorpora al calendario cultural de la Ciudad. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Bife angosto

Parto cosplayer

Por Gustavo Sala
FOTO ARCHIVO nicolas maduro adolfo perez esquivel

Solicitó el envío de una comisión de DDHH

Pérez Esquivel pidió a la ONU verificar las condiciones de detención y trato a Nicolás Maduro en EE.UU.

FOTO REDES SOCIALES peñarol mathias de ritis

Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo

En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo

Exclusivo para

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

El País

En la visita del ministro a la provincia

Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli

Por Natalia López Gómez

La agenda del Presidente

Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

Economía

El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.

Nuevos criterios para recibir subsidios

El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.

Costos para los usuarios y ganancias ajenas

Por Mara Pedrazzoli

Viajes cortos y moderada ocupación de las instalaciones

Sigue la cautela en el sector hotelero

Containers, exportaciones, comercio-11/09/2025

A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.

Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía

Sociedad

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

Chile Incendios

Se dictó el Estado de Catástrofe en el sur

Chile: ya son 20 los muertos por los incendios

Open AI

La empresa lanzará este año un dispositivo propio

OpenAI declara 2026 como el año de la adopción práctica de la IA

Por Inteligencia Argentina
Protesta por recortes discapacidad-01/10/2025

Deberá estar vigente el 4 de febrero

No más excusas para Milei: la Justicia ordenó que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad

Deportes

FOTO REDES SOCIALES peñarol mathias de ritis

Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo

En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano