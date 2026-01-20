Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Nación cerró el universo de subsidios a la energía

📰 Habrá que apagar todas las luces

El nuevo esquema dejó a Rosario en zona templada, con mayor límite de consumo. El impacto se sentirá en la boleta de marzo.

Las facturas llegarán con sensibles aumentos y topes más estrictos. (sin credito)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Por Mara Pedrazzoli

Cardiología, innovación y el trabajo conjunto entre ciencia, salud y el Estado

El proyecto bonaerense para revolucionar los marcapasos

Por Juan Manuel Meza
Bandera

"Son unos crotos"

Mar del Plata: El municipio colocó una bandera de una sola cara

Por Andres Miquel

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

En la visita del ministro a la provincia

Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli

Por Natalia López Gómez

La agenda del Presidente

Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.

Costos para los usuarios y ganancias ajenas

Por Mara Pedrazzoli

Viajes cortos y moderada ocupación de las instalaciones

Sigue la cautela en el sector hotelero

Containers, exportaciones, comercio-11/09/2025

A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.

Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía

El ajuste en las tarifas

Los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas

Open AI

La empresa lanzará este año un dispositivo propio

OpenAI declara 2026 como el año de la adopción práctica de la IA

Por Inteligencia Argentina
Protesta por recortes discapacidad-01/10/2025

Deberá estar vigente el 4 de febrero

No más excusas para Milei: la Justicia ordenó que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad

Sifilis

En 2025, los casos se incrementaron en un 68 por ciento con respecto al lapso 2020-2024

Menos preservativos, más sífilis

Por Pablo Esteban
Container Puerto Madryn

Qué había adentro

Sorpresa en Puerto Madryn: apareció flotando en la costa un contenedor de gran tamaño

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano
FOTOBAIRES copa russo amistoso 2026 boca millonarios riquelme

Vasco da Gama se llevó al atacante de 23 años en la última hora

Boca se quedó sin Hinestroza sobre el final del mercado de pases

FOTO ALEJANDRO LEIVA river marcos acuña

El sábado en cancha de Barracas

Certezas e incógnitas en River de cara al debut