El País
Papelón
La senadora es de cartón
21 de enero de 2026 - 23:52
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
“Organizados, podemos charlar de igual a igual con el Estado y con las mineras”
Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc apuestan a la unidad frente al avance extractivista
Por
Analía Brizuela
El ministro de Gobierno recibió a los comisionados, y el secretario se reunió con los organismos de DDHH
El gobierno se comprometió a agilizar la cobertura de vacantes en el Comité contra la Tortura
Por
Elena Corvalan
Afirman que el número disminuyó respecto de 2024
En 2025 se notificaron 884 casos de tuberculosis
En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.
Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Por
Melisa Molina
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
El País
Furlán pide que se avance con un paro contra la reforma laboral
Industriales le reclaman a la CGT más acción y menos negociación
Plan de acción frente al ajuste libertario
Diputados de Unión por la Patria recibieron a colectivos que representan personas con cardiopatías congénitas
Economía
La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia
La actividad metalúrgica, en el fondo del mar
Viajes cortos y moderada ocupación de las instalaciones
Sigue la cautela en el sector hotelero
A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.
Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía
El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.
Nuevos criterios para recibir subsidios
Sociedad
Estiman que tiene más de 100 mil años
Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
Aún no está claro qué pasó, pero descartan una falla humana
Investigan el choque de trenes en España
Por
Héctor Barbotta
En 2025, los casos se incrementaron en un 68 por ciento con respecto al lapso 2020-2024
Menos preservativos, más sífilis
Por
Pablo Esteban
Deportes
Se completó la primera ronda
Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner
El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana
“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano
El sábado en cancha de Barracas
Certezas e incógnitas en River de cara al debut
Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia
Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa