Más allá del error humano

Tres ingenieros analizan qué pudo haber provocado el accidente de trenes en España

Las investigaciones avanzan y apuntan de momento a una rotura de la vía. Especialistas advierten que estos accidentes suelen ser provocados por múltiples causas.

Víctor López
Por Víctor López
Accidente ferroviario en España Expertos de la Guardia Civil analizan las vías en el lugar del siniestro. (EFE -)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Más tensión entre Europa y Estados Unidos

“No somos respetados”: Macron le respondió a Trump desde Davos

Marcha CGT-30/04/2025

"¿Quiénes carajos se creen estos tipos?"

Reforma laboral: maquinistas piden un paro general de dos días: “No queremos ser esclavos”

Víctor Hugo Morales

“Liquida la dignidad de los trabajadores”

Víctor Hugo hundió la reforma laboral de Milei y los empresarios

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

Intimación judicial al gobierno

Que no se toque al INTI

El ajuste en las tarifas

Los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de enero de 2026

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

Bastián Jerez

A una semana del brutal choque

Bastián fue operado por quinta vez desde el accidente en Pinamar: tuvo fiebre, pero permanece “estable”

Investigan si estaba alcoholizado

Un policía bajó de su auto y empezó a disparar al azar en Villa Crespo: hirió a un vecino

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de enero

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO AFP seleccion senegal marruecos alcanzapelotas toalla pelea

La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes

Senegal y el secreto de su toalla mágica