Viene Horsegirl, vuelve Nach y hay una nueva serie del universo Game of Thrones

Festivales de verano, shows a gran escala, cortos argentinos, caballeros de los siete reinos y bandas que cumplen años.

Horsegirl (Prensa -)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
MADRID, 20/01/2026.- El guardameta alemán del AS Mónaco, Philipp Köhn (i), intenta detener el remate del centrocampista argentino del Real Madrid, Mastantuono, en la jugada que ha significado el tercer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones UEFA que disputan hoy martes el Real Madrid y el AS Mónaco, en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. EFE/ Kiko Huesca.

Con tanto de Mastantuono, vapuleó al Monaco en el Santiago Bernabéu

Champions League: Real Madrid salió a flote con una goleada

Madrid Accidente Trenes

Aún no está claro qué pasó, pero descartan una falla humana

Investigan el choque de trenes en España

Por Héctor Barbotta
REDES SOCIALES Jorge Sola

Llamó al Congreso a oponerse

Jorge Sola de la CGT advirtió que con la reforma laboral se pretende profundizar la precariedad y eliminar derechos

Exclusivo para

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

El País

En la visita del ministro a la provincia

Ojo con la Orozco: la senadora salteña fue reemplazada por una silueta de cartón en la foto con Diego Santilli

Por Natalia López Gómez

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

Economía

En cambio, la actividad productiva atraviesa un largo invierno.

El mercado sigue en modo veranito

El 62 por ciento tuvo menos actividad

Los “ladrilleros”, mucho peor

El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.

Nuevos criterios para recibir subsidios

El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.

Costos para los usuarios y ganancias ajenas

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

vacuna dengue pba-21/01/2025

Mayores de 45 años

Buscan voluntarios para evaluar la vacuna contra el dengue

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

Chile Incendios

Se dictó el Estado de Catástrofe en el sur

Chile: ya son 20 los muertos por los incendios

Deportes

FOTO REDES SOCIALES peñarol mathias de ritis

Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo

En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa