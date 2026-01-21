El club

El club, de Pablo Larraín, cuenta la historia de cuatro sacerdotes que conviven en una casa de un pueblo costero, bajo la mirada una monja cuidadora. Están ahí para purgar sus pecados y hacer penitencia, pero la rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega el quinto cura. Ganador del Gran Premio del Jurado en Cannes, en 2015, el filme es a la vez un thriller apasionante, una incendiaria crítica social y una cáustica fábula moral (A las 20.30, en CineClú, Sarmiento 1112.)

